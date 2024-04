Binance-Gründer Changpeng „CZ“ Zhao muss 4 Monate in den Knast

Changpeng Zhao, der milliardenschwere Gründer der riesigen Kryptowährungsbörse Binance, wurde am Dienstag zu vier Monaten Gefängnis verurteilt – eine deutlich mildere Strafe, als sie andere Krypto-Exekutiven seit dem Zusammenbruch der Branche im Jahr 2022 zu Gesicht bekommen haben. Nachdem Zhao letztes Jahr ein Schuldbekenntnis bezüglich Verstößen gegen Geldwäschebestimmungen abgelegt hatte, forderten die Staatsanwälte eine dreijährige Haftstrafe, während die Verteidigung auf Bewährung ohne Gefängnisaufenthalt plädierte.

Binance wurde von US-Behörden zu einer Strafe von 4,3 Milliarden Dollar verurteilt, Zhao musste als CEO zurücktreten, und die Krypto-Börse den US-Markt verlassen. Neben dem Zusammenbruch von FTX und dem Terra/LUNA-Crash ist der Prozess für Binance eine der größten Rückschläge der Krypto-Industrie. Binance wurde vorgeworfen, gegen strafrechtlich relevante US-Anti-Geldwäsche-Anforderungen verstoßen zu haben. Man soll der Hamas, dem Islamischen Staat und Al Qaida die Geldwäsche ermöglicht haben.

Richter Richard A. Jones, der den Fall am US-Bezirksgericht in Seattle beaufsichtigte, äußerte am Dienstag im Gerichtssaal sein Vertrauen, dass Zhao nicht erneut gegen das Gesetz verstoßen werde. „Sie sind ein hingebungsvoller Familienvater und eine großzügige Person“, sagte er. In einem dunklen Anzug und einer hellblauen Krawatte gekleidet, zeigte Zhao, 47, keine sichtbare Reaktion, als das Urteil verkündet wurde. Doch während der Aussage von Richter Jones nickte er energisch und legte seine Hand auf sein Herz. „Ich habe hier versagt“, sagte Zhao in kurzen Bemerkungen vor Gericht. „Ich bedaure mein Versagen zutiefst und es tut mir leid.“

Binance-Gründer war auch in Zusammenbruch von FTX involviert

Die Verurteilung von Zhao war die zweite große Strafe in diesem Jahr im Rahmen der Kampagne des Justizministeriums, kriminelles Verhalten in der Krypto-Industrie auszumerzen. Im März wurde Sam Bankman-Fried, der Gründer der zusammengebrochenen Börse FTX und einstiger Geschäftsrivale von Zhao, wegen Betrugs zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Noch vor kurzem standen Zhao und Bankman-Fried an der Spitze der Billionen schweren Krypto-Industrie. Binance war das größte Krypto-Unternehmen der Welt und wickelte bis zu zwei Drittel aller Transaktionen ab. Doch es stand auch im Visier mehrerer US-Behörden, die untersuchten, ob Zhao Gesetze gebrochen hatte, um sein Imperium aufzubauen.

Zhao, der oft nur mit seinen Initialen CZ genannt wird, zeigte sich angesichts der intensiven rechtlichen Prüfungen oft abweisend. Er beschrieb die Bedenken gegenüber Binance als „FUD“, also Angst, Unsicherheit und Zweifel – ein Kürzel in der Krypto-Welt für falsche Gerüchte, die darauf abzielen, einem Geschäft zu schaden. Im November 2022 stieg Zhaos Macht in der Branche, nachdem er mit einer Reihe von Social-Media-Posts dazu beitrug, einen Ansturm auf die Konten von FTX auszulösen. Als FTX nicht das Geld hatte, um seine Kunden zurückzuzahlen, stimmte Zhao kurzzeitig zu, die Börse zu kaufen, bevor er sich aus dem Deal zurückzog. Bald darauf wurde Bankman-Fried wegen Betrugsvorwürfen festgenommen.