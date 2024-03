Binance.US entlässt zwei Drittel der Belegschaft wegen Umsatzeinbruch nach SEC-Klage

Die Kryptobörse Binance hat aufgrund ihrer massiven rechtlichen Probleme in den USA einen schweren Umsatzeinbruch erlitten. Dieser hat nun dazu geführt, dass Binance.US zwei Drittel seiner Belegschaft entlassen musste, berichtet CoinDesk. Nach der Klage der US-Börsenaufsicht SEC im vergangenen Juni verzeichnete Binance.US einen Abfluss von Vermögenswerten in Höhe von einer Milliarde Dollar, einen Umsatzrückgang von 75 Prozent und 200 Entlassungen. Die Börse kämpft mit Rechtskosten, Ausgaben für Wirtschaftsprüfer und verlorenen Bankbeziehungen, was sich auf den Betrieb auswirkt.

Binance hat Vertrauen des Marktes verloren

Darüber hinaus wiegt natürlich auch die massive Strafe von 4,3 Milliarden Dollar schwer, die Binance an die US-Regierung bzw. dessen Ministerien und Anti-Geldwäsche- und Sanktions-Behörden zahlen muss. Gründer und CEO Changpeng „CZ“ Zhao ist wegen deswegen bereits zurückgetreten. Die Börse, die mit Binance.US eine Tochterfirma in den Vereinigten Staaten betreibt, muss den riesigen US-Markt komplett verlassen. Demnach sehen die Zukunftsaussichten auch für das verbliebene Personal schlecht aus.

Grund für die heftigen Strafen waren laut der US-Regierung die kriminellen Aktivitäten, die auf der Exchange finanziert und mutmaßlich nicht genug unterbunden wurden. 2023 hat die SEC eine einstweilige Verfügung gegen Binance eingeleitet, um den Betrieb in den USA einzufrieren. Das führte zu Massenentlassungen bei dem Unternehmen, da die Einnahmen einbrachen und es mit dem Vertrauen des Marktes zu kämpfen hatte, sagte einer der Geschäftsführer bei einer gerichtlichen Befragung.

Verbleibendes Personal mit SEC-Klage überfordert

„Unmittelbar nach der einstweiligen Verfügung sahen wir, dass etwa eine Milliarde Dollar an Vermögenswerten von der Plattform, aus Kryptowährungen und aus Fiat flüchteten“, sagte Christopher Blodgett, ein leitender Angestellter von Binance.US, während einer eidesstattlichen Erklärung im Dezember 2023, die kürzlich als Teil eines Status-Updates des Prozesses veröffentlicht wurde.

Der Verlust an Vermögenswerten führte zu einem Umsatzrückgang von 75 Prozent und 200 Entlassungen – zwei Drittel der Belegschaft – bei dem in den USA ansässigen Zweig von Binance. Dieser Personalabbau hat sich auf die Fähigkeit der Börse ausgewirkt, auf Auskunftsersuchen der SEC zu reagieren, da die Teams überlastet sind. Blodgett sagte auch, dass die Rechtskosten der Börse auf 10 Millionen Dollar in die Höhe geschnellt sind und die Kosten für die Wirtschaftsprüfer um das Zehnfache gestiegen sind, zusätzlich zum Verlust der Bankbeziehungen, die es den Kunden ermöglichten, ihre digitalen Vermögenswerte in Fiat abzuheben.