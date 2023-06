Binance.US muss Ein- und Auszahlungen von Dollar einstellen

Es ist ein Frontalangriff gegen die Krypto-Industrie, die die US-Behörde Securities Exchange Commission diese Woche am Montag gestartet hat: Zuerst wurde die größte Krypto-Börse der Welt, Binance mit 13 Klagen angegriffen, dann folgte die (länger erwartete) Klage gegen das börsennotierte US-Unternehmen Coinbase. Nachdem sich beide Unternehmen verbal gegen die Klagen zur Wehr gesetzt hatten und lange Rechtsstreits in Aussicht stellten, muss Binance nun am Markt reagieren.

So wurde soeben verkündet, dass bereits in den nächsten Tagen sowohl Einzahlungen als auch Abhebungen von US-Dollar bei der US-Sparte Binance.US eingestellt werden. Binance.US wird von BAM Trading Services, einem der vielen Unternehmen aus dem Binance-Imperium betrieben, und ist ein zentraler Angriffspunkt der SEC.

„Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat in ihrer ideologischen Kampagne gegen die amerikanische Digital-Asset-Industrie extrem aggressive und einschüchternde Taktiken angewandt. Binance.US und unsere Geschäftspartner wurden von diesen Taktiken nicht verschont, was die Banken, mit denen wir zusammenarbeiten, vor Herausforderungen gestellt hat“, heißt es aktuell in einer offiziellen Erklärung seitens Binance.US. Denn vor wenigen Tagen forderte die SEC, dass die Assets von US-Nutzer:innen bei Binance bis auf weiteres eingefroren werden sollten.

Warnung vor Ausfällen bei Abhebungen

„Um unsere Kunden und unsere Plattform zu schützen, setzen wir daher heute USD-Einzahlungen aus und informieren unsere Kunden darüber, dass unsere Bankpartner sich darauf vorbereiten, die Abhebungskanäle für Fiat (USD) bereits am 13. Juni 2023 zu unterbrechen. Wir ermutigen unsere Kunden, mit ihren USD entsprechende Maßnahmen zu ergreifen“, heißt es weiter. Damit können ab heute keine neuen Gelder in Form von Dollar eingezahlt werden, und bis 13. Juni haben User noch die Möglichkeit, Dollar auszuzahlen.

Damit wird die Nutzung von Binance.US viel unattraktiver – zwar kann man noch mit Krypto-Paaren handeln, aber die Verbindung zum Fiatsystem fehlt nun für US-Kund:innen komplett. Vorerst ist Binance.US dann nur mehr eine Krypto-only-Exchange, bis es dem Unternehmen gelingt, neue Bankpartner für die Fiat-On-Off-Ramp zu finden. In der aktuellen Situation dürfte das aber ziemlich schwierig bis unmöglich sein – vor allem auch deswegen, weil mit der Silvergate Bank und der Signature Bank dieses Jahr zwei wichtige, auf den Krypto-Markt spezialisierte US-Banken zusperren mussten.

Binance.US bereitet sich also nun auf einen Bankrun vor. „Wir unternehmen diese proaktiven Schritte, da wir für eine gewisse Zeit zu einer reinen Krypto-Börse übergehen. Um das klarzustellen: Wir halten 1:1-Reserven für alle Kundenvermögen. Jegliche Ausfallzeiten bei der Bearbeitung von Abhebungen können das Ergebnis erhöhter Volumina und von Bankschließungen am Wochenende sein. Darüber hinaus sind Handel, Einsätze, Einzahlungen und Abhebungen in Kryptowährungen weiterhin voll funktionsfähig“, heißt es weiter.