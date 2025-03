Binibini: Duft-Steamer als „weltweit erste No-Washing Washing Machine“

Das deutsche Unternehmen Binibini will mit seinem Refreshie-Steamer für saubere Kleidung ohne Waschgang sorgen. Founder Andash Daga tritt bei 2 Minuten 2 Millionen an, um Jury wie Publikum von seiner Innovation zu überzeugen: einer Kombination aus Dampftechnologie und Duftsystem.

Der Refreshie-Steamer basiert auf einem zum Patent angemeldeten Verfahren, das zwei Komponenten vereint: einen klassischen Dampfglätter (Steamer) und einen zusätzlichen Aufsatz mit Duft- und Reinigungsfunktion. Dieser erinnert an einen Aroma-Diffuser in neuem Einsatzgebiet. Ziel ist es, Kleidungsstücke durch Dampfbehandlung zu glätten und um den Faktor Duft zu ergänzen. Kleider und Hemden sollen ohne den Einsatz von Wasser und Waschmittel schnell gereinigt werden können. Binibini verspricht nach nur kurzer Anwendung eine Auffrischung der Wäsche für 72 Stunden.

Neben dem neuen Produkt bietet Binibini auch gewöhnliche Steamer und Bügeleisen an. Der Refreshie-Steamer inklusive Reinigungsaufsatz und Duft nach Wahl ist im Online-Shop aktuell um 170 Euro zu haben – immerhin 100 Euro Aufpreis für die angepriesene Duftfunktion. „Normale“ Dampfglätter der Konkurrenz sind bereits ab 30 Euro erhältlich. Die generelle Preisspanne ist natürlich wie so oft breit gefächert.

Lifestyle-Produkt statt Haushaltsware

Gründer Daga will mit seiner Innovation für einen Imagewandel sorgen: „Wäschepflege selbst ist ja kein sexy Thema. Niemand ist stolz auf sein Dampfbügeleisen oder seinen Steamer.“ Frische Wäsche als neues Lifestyle-Produkt also – das lässt sich auch an der Duftauswahl ablesen. Im Angebot hat Binibini unter anderem verspielte Titel wie „Oh What a Night“, „Give me a Kiss“ oder „Hello Couchpotato“. Auch das Design der Flaschen erinnert an hochwertige Duftkerzen oder Parfum.

Der Refreshie-Steamer positioniert sich als ergänzende Lösung zur konventionellen Wäschepflege. Obwohl das Gerät keine gründliche Reinigung im ursprünglichen Sinne bietet, kann es die Häufigkeit regulärer Waschgänge für Nutzer:innen reduzieren. Die unkomplizierte und zeitsparende Anwendung dürfte für viele ein Kaufargument sein, auch wenn der Steamer seinen Preis hat.

Binibini tritt am 25. März bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel gibt es hier.