Bitcoin Cash & Litecoin: Die Rückkehr der Krypto-Oldies

Über all dem Hype rund um Altcoins, immer neue Smart Contracts-Netzwerke und Meme-Coins sind sie ein wenig in Vergessenheit geraten: Jene Krypto-Assets, die früher eigentlich immer einen Fixplatz in den Top 10 der Krypto-Charts haben. Doch rund um das Erstarken von Bitcoin und den Angriff der SEC auf Altcoins wie SOL, ADA und MATIC feiern gute alte Bekannte der Krypto-Branche nun ein Comeback.

Da ist zuallererst Bitcoin Cash zu nennen. BCH ist die bisher größte und bekannteste Abspaltung von der Bitcoin-Blockchain. 2017 wurde Bitcoin Cash im Wunsch einiger Krypto-Anhänger:innen, größere Blöcke für mehr, schnellere und günstigere Transaktionen im Zuge des Segwit-Upgrades von der BTC-Chain abgespalten. Lange rangierte BCH in Sachen Marktkapitalisierung auf den vorderen Plätzen, bis dann aber das Interesse der Anleger:innen sich anderen Token zuwendete.

BCH, BSV und LTC im Aufwind

Nun aber sieht man in den Preis-Charts: Bitcoin Cash ist plötzlich wieder stark nachgefragt. Innerhalb von fünf Tagen legte das Krypto-Assets um satte 54 Prozent an Wert zu. Vor allem auf Binance und Coinbase, also jene von der SEC verklagten Krypto-Börsen, wird BCH aktuell gegen US-Dollar bzw. Dollar-Stablecoins gehandelt.

Nicht ganz so stark, aber deutlich über dem Marktdurchschnitt hat sich auch BSV, also Bitcoin Satoshis Vision, entwickelt. Dabei handelt es sich wiederum um eine Abspaltung von Bitcoin Cash, die 2018 passierte und es wiederum ganz traditionell versuchte – und zwar, indem der Originalvorschlag von Satoshi Nakamoto aus dem Bitcoin-Whitepaper umgesetzt wird. Auch BSV erfreut sich aktuell wieder größerer Beliebtheit, der Coin wuchs in den letzten 7 Tagen um etwa 40 Prozent.

Und dann is da noch Litecoin (LTC), was meist vereinfacht als das „Silber der Krypto-Branche“ bezeichnet wurde. Bei der Schaffung 2011 durch Charlie Lee auf Basis des Bitcoin-Protokolls war es ebenfalls das Ziel, schnellere und günstigere Transaktionen zu ermöglichen. Lange war LTC auf den vorderen Plätzen der Charts, fiel dann im Hype der Altcoins weit zurück – und ist durch starkes Wachstum der letzten Tage nun erstmals seit langem wieder zurück auf Platz 10. Hier die Kursentwicklungen von BCH, BSV und LTC im Vergleich zu BTC:

Warum gerade jetzt die alten Coins Bitcoin Cash, BSV und Litecoin wieder in der Gunst der Anleger:innen stehen, ist nicht ganz klar. Eine Vermutung: Durch die Klagen der SEC gegen Binance und Coinbase steht die Einstufung von dutzenden, wenn nicht sogar hunderten Altcoins auf der Kippe – wenn sie als Wertpapiere zählen, dann könnten sie in den USA für illegal erklärt werden.

Neben Bitcoin und Ethereum hat die SEC auch BCH, LTC oder BSV (noch) nicht namentlich in der Securities-Frage genannt. Das könnte ein Grund sein, warum diese nun wieder gefragter sind. Auch die klassische FInanzindustrie besinnt sich derzeit auf Bitcoin, also die älteste und dezentralste Kryptowährung. Die beiden Investment-Giganten BlackRock und Fidelity wollen beide BTC-Spot-ETFs auflegen – und so sehr potenten Institutionen die Möglichkeit geben, in BTC-Preisentwicklungen zu investieren.