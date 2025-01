Bitcoin fällt unter 92.000 Dollar, Abverkauf bei Altcoins verschärft sich

In einer Woche, dem 20. Jänner, startet die Welt so richtig in die neue Trump-Ära. Dann wird nicht nur der nächste US-Präsident in Washington angelobt, sondern könnte auch Donald Trump so richtig mit seiner versprochenen wohlgesonnenen Krypto-Politik loslegen. Doch eine Woche vor Trump merkt man das an den Krypto-Märkten so gar nicht.

Im Gegenteil: Nach mehreren Rekordhochs für Bitcoin und andere Krypto-Assets wie XRP, Solana, BGB oder BNB dreht sich die Krypto-Spirale aktuell deutlich nach unten. Bitcoin ist am Montag Vormittag erstmals seit November 2022 auf weniger als 92.000 Dollar gefallen und liegt aktuell somit doch wieder ordentliche 15 Prozent vom bisherigen Allzeithoch von 108.268 Dollar.

Altcoins, naturgemäß bei viel geringerer Marktkapitalisierung noch volatiler als der Bitcoin, haben auch teilweise sehr stark verloren. Prominente Vertreter des Altcoin-Lagers wie SUI, Avalanche (AVAX), Cardano (ADA), Chainlink (LINK), Polkadot (DOT), Bitget Token (BGB), Uniswap (UNI), PEPE oder Near Protocol (NEAR) fallen um 7 oder mehr Prozent in den vergangenen 25 Stunden. Insgesamt fällt der gesamte Krypto-Markt auf 3,18 Billionen Dollar, der tiefste Stand seit dem 20. Dezember.

Vergleicht man die Marktkapitalisierung mit vor einer Woche, zeigt sich, dass der Krypto-Markt innerhalb von sieben Tagen satte 400 Mrd. Dollar an Wert verloren hat. BTC hat zwar „nur“ etwa 8 Prozent verloren, doch weil sehr viele Altcoins wie Ethereum (15%), Solana (18%), Avalanche (24%) oder Polkadot (20%) sehr stark abgebaut haben, wirkt sich der Durchsacker dieses Mal schon sehr deutlich aus.

Zuversicht in den Krypto-Markt flaut ab

Was sind die Gründe? Wie immer wird der Krypto-Markt von mehreren Faktoren getrieben. Zum einen lässt der Trump-Effekt mit großen Versprechungen wie einer Bitcoin-Reserve für die USA wieder etwas nach. Die Zeit der Ankündigungen ist vorbei, ab nächstem Montag schaut der Sektor genau darauf, was Trump und andere wie der neue SEC-Chef Paul Atkins auch umsetzen werden.

Am Crypto Fear & Greed Index sieht man die verschlechterte Stimmung, die Zeichen stehen derzeit auf neutral, nachdem es seit November und der Wiederwahl von Trump noch sehr positive Kauf-Stimmung gab. Auch die Daten zu Altcoins weisen nach unten – aktuell kann man nicht mehr von der Altcoin-Saison sprechen, nachdem diese Anfang Dezember eigentlich (den Daten nach) eröffnet wurde (mehr dazu hier).

Die US-Wirtschaftszahlen sind der nächste Faktor. Am Freitag wurde vom Bureau of Labor Statistics publiziert, dass der US-Arbeitsmarkt überraschend gut läuft, im Dezember wurden 256.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft geschaffen – das ist überraschend gut. Wenn aber der Arbeitsmarkt gut läuft, dann kann man von vielen gesunden Firmen ausgehen, und die Not, die US-Leitzinsen bald wieder abzusenken, ist geringer.

Wenn aber nun die Aussicht auf bald weiter sinkende US-Leitzinsen geschmälert werden, drückt das die Lust der Investoren, in risikoreichere Assets wie eben Kryptowährungen zu gehen. Das sieht man etwa an den Bewegungen in den Krypto-ETFs für Bitcoin und Ethereum an der Wall Street. Dort gab es vergangene Woche doch erhebliche Abflüsse nach vielen starken Wochen der Zuflüsse: