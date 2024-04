Die Effekte des Bitcoin Halving – mit Stefan Kern von der Bitkern Group

Am Samstag ist es so weit: Der wichtigste Krypto-Event ist da. Das Bitcoin Halving wird weiter an der künstlichen Verknappung von BTC drehen, und nicht nur Investor:innen beobachten den Tag sehr genau. Vor allem bei den Bitcoin-Minern wird sich schlagartig von einem Tag auf den anderen ändern, wie viel sie für ihren Rechenleistung bekommen – nämlich nur mehr die Hälfte der Menge an BTC wie zuvor.

Wie as Bitcoin Halving einzuschätzen ist, das erzählt uns heute im Podcast Stefan Kern, CEO der auf Krypto-Mining spezialisierten Bitkern Group – er schaltet sich dazu aus Dubai von der Blockchain Week zu.



Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns doch vier, fünf Sterne als Bewertung da und folge dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu künftigen Gästen schick uns jederzeit gerne eine Mail an ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠feedback@trendingtopics.at⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.