AllUnity erhält BaFin-Lizenz für deutschen Euro-Stablecoin EURAU

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat dem Fintech-Unternehmen AllUnity die Zulassung als E-Geld-Institut erteilt. Das Joint Venture von DWS, Flow Traders und Galaxy kann damit EURAU emittieren – einen Euro-Stablecoin, der nach Unternehmensangaben der erste vollständig regulierte seiner Art aus Deutschland ist.

Bei DWS handelt es sich um einen zur Deutschen Bank gehörigen, börsennotierten Vermögensverwalter, bei Galaxy ein ebenfalls börsennotiertes, auf Digital Assets fokussiertes US-Unternehmen von Gründer Michael Novogratz. Aktuell ist EURAU noch nicht am Markt, das Unternehmen warnt davor, dass es Fälschungen gebe.

Technische Struktur und Absicherung

EURAU wird zunächst zu 100 Prozent durch Einlagen besichert, später sollen weitere hochqualitative Anlagen in der Eurozone hinzukommen. Die Emission erfolgt in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCAR), die seit Januar 2024 in Kraft ist. AllUnity verpflichtet sich zur regelmäßigen Offenlegung der Reserven.

Der Stablecoin ermöglicht grenzüberschreitende Zahlungen in Echtzeit rund um die Uhr und lässt sich nach Angaben des Unternehmens in bestehende Treasury- und ERP-Systeme von Finanzinstituten, Fintechs und Unternehmen integrieren.

Bestehende Euro-Stablecoin-Angebote

EURAU reiht sich in eine wachsende Liste von Euro-Stablecoins ein. Bereits verfügbar sind EURC vom US-amerikanischen Unternehmen Circle sowie EUR CoinVertible (EURCV), den die französische Großbank Société Générale über ihre Tochtergesellschaft Société Générale-FORGE herausgibt. Diese Angebote zeigen die zunehmende Bedeutung regulierter Euro-Stablecoins im digitalen Finanzökosystem.

Marktpositionierung und Zielgruppe

AllUnity positioniert sich als Anbieter für institutionelle Kunden und Unternehmen. CEO Alexander Höptner bezeichnet die Lizenzerteilung als „monumentalen Erfolg“ und betont das regulatorische Compliance-Konzept. Stefan Hoops, CEO der DWS, sieht darin einen „Wendepunkt für die europäische Finanzbranche“.

Mike Novogratz von Galaxy hebt die grenzüberschreitenden Einsatzmöglichkeiten hervor, während Flow Traders-CEO Mike Kuehnel Stablecoins als „zentrales Element der Infrastruktur“ für die Konvergenz zwischen traditionellen und digitalen Märkten bezeichnet.

Regulatorischer Rahmen

Die BaFin-Lizenz als E-Geld-Institut unterliegt strengen Auflagen für Kapitalanforderungen, Geschäftsführung und Risikomanagement. Mit der MiCAR-Verordnung hat die EU einen einheitlichen Rechtsrahmen für Stablecoins geschaffen, der europaweite Passport-Rechte ermöglicht.