Bitcoin-Ordinals erleben nach Upgrade erneuten Hype

Leena ElDeeb und Karim AbdelMawla sind Research Associates bei 21Shares, einem Krypto-Asset-Manager aus der Schweiz. In diesem Gastbeitrag beschäftigen sie sich mit dem derzeitigen Aufwind für Bitcoin-Ordinals.



Die vergangene Woche brachte leichte Kursverluste für Bitcoin un Ethereum, die um je 2,38 Prozent und 3,76 Prozent im Wert fielen. Dennoch lässt aktuell eine andere Kennzahl aufmerken, und zwar die Korrelation zwischen den beiden Kryptoassets und der Anlageklasse Aktien. Diese beträgt für den letzten Monat 0,12 – das ist der niedrigste Wert seit zwei Jahren, was auf eine Entkoppelung beider Anlageklassen hinweist. Im Laufe der Woche stieg Solana, das nach Marktkapitalisierung neuntgrößte Kryptoasset, um 10,88 Prozent im Wert und 5,18 Prozent nach total value locked (TVL). An zweiter Stelle reiht sich Polygon mit einer Wertsteigerung von 3,21 Prozent ein – nicht zuletzt aufgrund des angekündigten Upgrades namens Polygon 2.0.

Im Bereich der Krypto-Handelsplätze verzeichnete die dezentrale Börse Curve eine Wertsteigerung von 3,16 Prozent, nachdem ihre native Stablecoin crvUSD, die 2023 ins Leben gerufen wurde, über 40 Prozent an Wert gewann. Als bemerkenswerte Entwicklung ist auch die rasch angestiegene Popularität der Bitcoin-Skalierungslösung Stacks zu nennen, die auf die Einführung eines neuen Token-Standards in Zusammenhang mit Bitcoin-Ordinals zurückzuführen sind – mehr dazu in diesem Bericht.

Abbildung 1: Wöchentliche Preis- und TVL-Performance der wichtigsten Krypto-Kategorien



Quelle: Coingecko, DeFi Llama. 10.7.2023.