Bitcoin pirscht sich vor dem Halving wieder ans eigene Allzeithoch heran

In 12 Tagen, als am 20. April 2024, ist es so weit: Etwa um die Mittagszeit wird das Groß-Event der Krypto-Industrie passieren: das so genannte Bitcoin Halving. Bereits seit vielen Monaten, manchmal sogar seit Jahren, bereiten sich Bitcoin-Miner, Krypto-Firmen und auch Investor:innen auf die Halbierung der neuen BTC, die dann nur mehr in den Markt kommen werden, vor. Auch der Start der Bitcoin-ETFs zu Jahresbeginn kann man unter dem Aspekt sehen. Denn das Halving sorgt für verstärkte Nachfrage, die potenziell auf verknapptes Angebot trifft.

Und das spürt man auch am heutigen Montag. Nach einigen mauen Wochen im März, in denen BTC bis hinunter auf etwa 62.000 Dollar fiel, steigen die Preise für Kryptowährungen aktuell wieder stark an. Bitcoin liegt aktuell bei vier Prozent im Plus innerhalb der letzten 24 Stunden, Ethereum sogar bei +7 Prozent, Dogecoin bei +6 Prozent, Toncoin bei etwa 7,5 Prozent im Plus. Insgesamt hat der Krypto-Markt in den vergangenen 24 Stunden vier Prozent zugelegt, auf nunmehr 2,7 Billionen Dollar.

Das Stimmungsbarometer der Krypto-Branche, der so genannte Crypto Fear & Greed Index, steigt auch wieder etwas. Zwar war die Gemütslage am Markt schon mal „gieriger“, doch immer noch gibt es deutlich positive Stimmung für Krypto-Investments, bei steigender Tendenz. BTC liegt aktuell nur etwa 2 Prozent unter dem bisherigen Allzeithoch von 73.750 Dollar, Ethereum ist allerdings immer noch etwa 26 Prozent vom eigenen Allzeithoch aus dem November 2021 von 4.891 Dollar entfernt. Toncoin, also das Krypto-Asset, mit der man verschiedene Services in der Messaging-App Telegram bezahlen kann, eilt in den vergangenen Wochen von einem Allzeithoch zum nächsten.

Neues Allzeithoch noch vor dem Halving möglich

Nun wird spannend, ob sich die Lage in Richtung 20. April noch einmal zuspitzt. Laut 10x Research gibt es die Möglichkeit auf Basis einer technischen Analyse, dass BTC auf ein Neues Hoch von 80.000 Dollar klettern könnte. Historisch gesehen gab es nicht immer Spitzen knapp vor dem Halving, sondern der Markt blieb rund um das Event eher flach. Mit einer Verzögerung von mehreren Monaten aber konnte man immer neue Allzeithochs bei BTC sehen. Über Zeit und durch die immer breitere Akzeptanz im finanziellen Mainstream muss man aber auch berücksichtigen, dass weitere Faktoren neben dem Halving die Preisbildung beeinflussen können.

Bei den Bitcoin Spot ETFs ist das Geschehen ruhiger geworden. Die Zuflüsse in die börsengehandelten Fonds von Blackrock, Fidelity und Co waren in den letzten Wochen des Februar und Anfang März noch deutlich höher als aktuell. Auch das zeigt, dass sich Bitcoin-Anleger:innen schon vor längerem vor dem Bitcoin Halving in Stellung bringen wollten. Die Abflüsse aus den Fonds sind ebenfalls deutlich zurück gegangen – offenbar wollen viele aktuell in BTC investiert bleiben und sehen, was das Halving und die zeit danach bringt.