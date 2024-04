Bitcoin-Preis fällt unter 65.000 Dollar – Krypto-Liquidierungen von 426 Mio. Dollar

Der Bitcoin-Kurs ist am Dienstagmorgen auf unter 67.000 Dollar gefallen und machte damit die Gewinne der Vorwoche zunichte. Innerhalb von 24 Stunden ist der Wert der Top-Kryptowährung von etwa sieben Prozent auf einen Wert von weniger als 65.000 gesunken. Der breitere Kryptomarkt fiel im Gleichschritt mit Bitcoin, wobei die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen um 5,2 Prozent auf 2,6 Billionen Dollar fiel, was einen Verlust von über 122 Milliarden Dollar bedeutet, berichtet Decrypt. Auf dem Gesamtmarkt gab es am Dienstag Liquidierungen von 426 Millionen Dollar.

Alle Top-Altcoins im Minus

Mit Ausnahme von Stablecoins fielen die 30 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung alle über Nacht, wobei Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung, um mehr als sieben Prozent auf weniger als 3.300 Dollar sank. Unter den 30 größten Token verzeichneten Aptos und Bitcoin Cash mit einem Rückgang von 14 Prozent bzw. zehn Prozent die größten Verluste.

Auf dem gesamten Kryptomarkt wurden in den letzten 24 Stunden über 426 Millionen Dollar liquidiert, wobei 342 Millionen Dollar auf Long-Liquidationen entfielen, wie aus den Daten von CoinGlass hervorgeht. Allein bei Bitcoin haben sich über Nacht Long-Positionen im Wert von über 90 Millionen Dollar aufgelöst.

Kryptomarkt vor Bitcoin-Halving volatil

Der Preisrückgang erfolgte, als der US-Dollar-Index (DXY) zum ersten Mal in diesem Jahr die Marke von 105 Punkten überschritt, was auf einen starken Dollar hindeutet. Der Index zeigt den Wert des Dollars im Vergleich zu sechs wichtigen ausländischen Währungen an: Euro, Schweizer Franken, japanischer Yen, kanadischer Dollar, britisches Pfund und schwedische Krone.

Ein weiterer Faktor war die erhöhte Volatilität auf dem Kryptomarkt im Vorfeld des Bitcoin-Halvings im April. Obwohl auf frühere Halbierungen ein Anstieg des BTC-Kurses folgte, gibt es weiterhin Diskussionen darüber, ob das Halving eingepreist ist. Es gibt Theorien über eine „Glaubenskrise“ unter den Händlern im Vorfeld des Halvings.

Das diesjährige Halving ist auch deshalb ungewöhnlich, weil BTC vor der Halbierung ein Allzeithoch erreicht hatte, nachdem im Jänner mehrere US-amerikanische Bitcoin-ETFs Zulassungen erhalten hatten. Die daraus resultierende Angebotsverknappung, die durch den Aufkauf von Bitcoin durch diese ETFs entstand, sowie die Halbierung wurden von Analysten als positiver Indikator gewertet.