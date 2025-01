Verdopplung auf 200k, Einbruch auf 80k: Das sind die Bitcoin-Preisprognosen 2025

Wissen kann es keiner, aber Prognosen gibt es trotzdem zuhauf: Im angehenden heißen Krypto-Jahr 2025 ist die wichtigste Frage natürlich, wie hoch der Bitcoin-Preis noch steigen kann – immerhin hängt von ihm viel ab. 2024 hat ein neues Allzeithoch bei 108.268 Dollar gesehen, aktuell liegt BTC etwa 10 Prozent darunter. Viele Analysten (siehe unten) gehen aber davon aus, dass dieses Jahr diese Marke schnell hinter sich gelassen wird, und die wichtigste Kryptowährung eher Richtung 200.000 Dollar wächst und sich verdoppelt.

Denn 2025 hält voraussichtlich einiges für BTC parat: Donald Trump ergreift die Macht im Weißen Haus und könnte in der größten Volkswirtschaft der Welt Krypto-freundlichere Politik einläuten – sogar eine eigene Bitcoin-Reserve für die USA ist in der Planung. Das könnte auch andere Staaten dazu bringen, BTC in die eigene Bilanz zu nehmen. Weiters sind Zinssenkungen zu erwarten, die meistens positiv für risikoreichere Assets wie BTC sind, und dann sind da natürlich die möglichen Effekte des Bitcoin Halving, das sich in den bisherigen Zyklen immer zeitversetzt zeigte und 2025 in den Sommermonaten zuschlagen könnte.

Wie also sagen Analysten von Banken und Krypto-Dienstleistern (die oft ein Eigeninteresse haben, dass die BTC-Erwartungen groß sind, Anm.) den Preis für BTC voraus? Hier ein Überblick:

Galaxy Research: 185.000 Dollar

In ihrem Vorhersagen für 2025 gehen Alex Thorn und Jianing Wu von Galaxy Research, also der Forschungsabteilung der auf Krypto-Investments spezialisierten Galaxy, die Wette ein, dass Bitcoin sich gegenüber dem aktuellen Preis von etwa 95.000 Dollar bis Ende 2025 verdoppeln wird: „Bitcoin wird in H1 die $150k-Marke überschreiten und in Q4 2025 die $185k-Marke testen oder überschreiten. Eine Kombination aus institutioneller, unternehmerischer und nationalstaatlicher Akzeptanz wird Bitcoin im Jahr 2025 zu neuen Höhen treiben. Seit seinem Bestehen ist Bitcoin schneller gestiegen als alle anderen Anlageklassen, insbesondere der S&P 500 und Gold, und dieser Trend wird sich im Jahr 2025 fortsetzen. Bitcoin wird außerdem 20% der Marktkapitalisierung von Gold erreichen“, so Thorn in seinen Krypto-Prognosen für 2025.

Fundstart Global Advisors: 250.000 Dollar

Der Wall-Street-Veteran Tom Lee, mittlerweile Managing Partner und Head of Research bei Fundstrat Global Advisors ist als kontroverser TV-Kommentator zu Finanzthemen bekannt, der sich auch immer wieder zu Kryptowährungen äußert. Er geht davon aus, dass Bitcoin 2025 in ein günstiges Umfeld kommt und die Marke von sogar 250.000 Dollar erreichen könnte. Lee ist aber oft sehr bullish: Er meitne auch, dass BTC 2024 die Marke von 150.000 Dollar erreichen hätte können, was sich klar nicht bewahrheitet hat.

Standard Chartered: 200.000 Dollar

Die britische Bank mit viel Geschäft in Asien äußert sich immer wieder zum Thema Kryptowährungen und deren Preisentwicklung. Zuletzt sagte Standard Chartered-Analyst Geoff Kendrick, dass BTC seiner Meinung nach bis Ende 2025 einen Preis von 200.000 Dollar erreichen könne. Auch er geht von einem guten Umfeld für BTC und Co dieses Jahr aus. „Wir wären sogar noch optimistischer, wenn BTC schneller von US-Pensionsfonds, globalen Staatsfonds oder einem potenziellen strategischen US-Reservefonds angenommen würde. Wir gehen davon aus, dass die institutionellen Zuflüsse im Jahr 2025 auf dem Niveau von 2024 oder darüber liegen werden. MicroStrategy ist seinem Dreijahresplan von 42 Mrd. USD voraus, so dass die Käufe im Jahr 2025 den Käufen von 2024 entsprechen oder diese übertreffen dürften“, so Kendrick.

Bitwise Asset Management: 200.000 Dollar

Der Krypto-Fonds-Betreiber (z.B. Bitwise Bitcoin ETF „BITB“) ist ebenfalls sehr bullish und sagt voraus, dass BTC im Jahr 2025 die Marke von 200.000 Dollar erreichen kann. Auch der restliche Krypto-Markt würde ordentlich boomen. Laut Bitwise würde es wahrscheinlich sein, dass 2025 Bitcoin-ETFs mehr Mittel anziehen als im Jahr 2024, dass mindestens fünf Krypto-Unicorns in den USA an die Börse gehen und das US-Arbeitsministerium seine Richtlinien für Kryptowährungen in 401(k)-Plänen lockern werden würde. Und: „Im Jahr 2029 wird Bitcoin den 18 Billionen Dollar schweren Goldmarkt überholen und über 1 Million Dollar pro Bitcoin handeln“, so die Bitwise-Analysten.

VanEck: 180.00 Dollar

Der Finanzdienstleister, der einen eigenen Bitcoin Spot ETF (HODL) betreibt, geht wie viele andere von neuen BTC-Höhen dieses Jahr aus. „Wir glauben, dass der Krypto-Bullenmarkt bis 2025 anhalten und seinen ersten Höhepunkt im ersten Quartal erreichen wird. Wir gehen davon aus, dass Bitcoin (BTC) auf dem Höhepunkt des Zyklus mit rund 180.000 $ bewertet sein wird, während Ethereum (ETH) über 6.000 $ gehandelt wird“, heißt es in den Vorhersagen für 2025. Aber auch: „Nach diesem ersten Höhepunkt rechnen wir mit einem Rückgang von 30 % bei BTC, wobei Altcoins im Zuge der Marktkonsolidierung im Sommer mit einem stärkeren Rückgang von bis zu 60 % rechnen müssen. Im Herbst ist jedoch mit einer Erholung zu rechnen, wobei die wichtigsten Token wieder an Schwung gewinnen und bis zum Jahresende ihre früheren Allzeithochs zurückerobern werden.“

CoinShares: 80.000 bis 150.000 Dollar

Ja, es gibt sie auch: Jene Krypto-Spezialisten, die 2025 nicht bloß mit einem neuen Allzeithoch nach dem anderen rechnen, sondern auch mit Markteinbrüchen. James Butterfill, Forschungsleiter bei CoinShares zu Beispiel prognostiziert einen möglichen Höchststand von 150.000 Dollar für BTC, aber auch eine Korrektur hinunter auf 80.000 Dollar. Ein Krypto-Crash wäre dann möglich, wenn die Pro-Krypto-Politik, wie sie vom nächsten US-Präsidenten Donald Trump erwartet wird, nicht umgesetzt wird. Trumps Ansagen waren der Hauptgrund, warum BTC es 2024 auf 100.000 Dollar schaffte.