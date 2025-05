Bitcoin zurück bei 97.000 Dollar, große Zuflüsse in die Bitcoin-ETFs

Als Anfang Jänner der Bitcoin-Preis auf unter 75.000 Dollar und damit auf den niedrigsten Wert seit dem November 2024 sank, bevor der große Trump-Pump begann, da machten sich viele in der Krypto-Branche Sorgen: War’s das mit dem Bullenmarkt, den sich so viele 2025 gewünscht hatten (Stichwort: Halving-Effekt)? Knapp ein Monat später sieht die Krypto-Welt schon wieder rosiger aus. Oder eigentlich: Oranger.

Denn Bitcoin hat die Markt von 97.000 Dollar wieder überstiegen und ist auf einem guten Weg, die 100.000 Dollar zurück zu gewinnen. Seit dem Tiefpunkt des Jahres am bei weniger als 75.000 Dollar hat BTC wieder fast 30 Prozent an Boden gutgemacht und die großen Verluste der Vorwochen wieder wettgemacht. Der Grund für den Absturz liegt recht deutlich in den Zollankündigungen von Trump, die dann (bis auch China) wieder zurückgenommen, aufgeschoben oder aufgeweicht wurden. Das hat nicht nur die Aktienmärkte aufatmen lassen, sondern eben auch die Krypto-Märkte.

Zudem hat sich gezeigt, dass institutionelle Investoren wieder mehr Lust auf Bitcoin haben, davon zeugen die wieder erheblichen Zuflüsse in Bitcoin-ETFs (nein, Ethereum-ETFs sind derzeit kein Faktor). Währenddessen muss man auch sehen, dass Altcoins derzeit keine große Rolle spielen.

Marktüberblick (alle Zahlen von 09 : 00 CET)

Kennzahl Aktuell 24-h-Änderung Gesamtmarktkapitalisierung ≈ 3,01 Billionen USD +1,5 % CoinMarketCap 24-h-Handelsvolumen ≈ 82,8 Mrd. USD +3,6 % CoinMarketCap Bitcoin-Dominanz 63,8 % +0,26 pp CoinMarketCap Ethereum-Dominanz 7,4 % ±0 pp CoinMarketCap Fear & Greed-Index 55 → Neutral +4 Pkte. ggü. gestern CoinMarketCap

Der Gesamtmarkt pendelt knapp über der 3-Bio.-USD-Schwelle. Das Sentiment liegt bei CMC auf 55, bei Alternative.me sogar bei 67 Punkten und somit auf „Gier“ – die Phase der Angst scheint überstanden, der Markt zeigt moderate Risiko­bereitschaft ohne FOMO.

Top 10 Kryptowährungen (ex Stablecoins)

Rang Coin Kürzel Preis 24 h-Change 1 Bitcoin BTC 96 791 USD +1,86 % 2 Ethereum ETH 1 836 USD +1,44 % 3 XRP XRP 2,21 USD +0,49 % 4 BNB BNB 598 USD +0,37 % 5 Solana SOL 149,6 USD +0,53 % 6 Dogecoin DOGE 0,181 USD +3,29 % 7 Cardano ADA 0,713 USD +3,34 % 8 TRON TRX 0,245 USD +0,81 % 9 Toncoin TON 7,54 USD +2,12 % 10 Chainlink LINK 14,7 USD +1,1 %

ETF-Flows (Spot-Produkte, vorläufig)

Datum BTC-ETFs ETH-ETFs Netto 1 Mai 25 +106 Mio. USD –9 Mio. USD +97 Mio. USD (Farside Est.)

BTC-ETFs sehen den dritten Tag in Folge Nettozuflüsse > 100 Mio. USD – klarer Treiber der Dominanz.

ETH-ETFs verbleiben leicht negativ, bis Klarheit zur Staking-Erlaubnis erwartet wird (Frist: Juni 25).

Markt-Takeaways