Bitgo: Krypto-Wallet-Spezialist holt Investment bei 1,75 Mrd. Dollar Bewertung

Es ist eine außergewöhnliche Summe in außergewöhnlichen Zeiten: Das Krypto-Unternehmen BitGo hat eine Series-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Millionen US-Dollar bekannt, die von neuen strategischen Investoren durchgeführt wurde und das Unternehmen mit 1,75 Milliarden US-Dollar bewertet. Die Mittel sollen für strategische Akquisitionen und die weltweite Expansion der sicheren und regulierten Verwahrungs-, Wallet- und Infrastrukturlösungen von BitGo eingesetzt werden. BitGo wird von Goldman Sachs, Craft Ventures, DRW, Galaxy Digital Ventures, Redpoint Ventures und Valor Equity Partners finanziert.

„Wir sehen nicht nur eine wachsende Nachfrage nach regulierten Verwahrungslösungen in den USA, sondern auch eine weltweite Nachfrage. Wir freuen uns sehr, unsere Series-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Millionen US-Dollar bekannt zu geben, um dieser wachsenden Nachfrage gerecht zu werden und Institutionen, Marken, Coin-Stiftungen und anderen eine sichere und nahtlose Teilnahme am digitalen Asset-Ökosystem zu ermöglichen“, so CEO Mike Belshe in einer Aussendung.

BitGo hat 2013 begonnen, eine Multi-Signatur-Wallet zu entwickeln, und hat sich auf die Verwahrung von Krypto-Assets für institutionelle Kund:innen spezialisiert – unter anderem vertrauen die Exchanges Bitstamp Bitbuy oder Rain, das Bitcoin-Unternehmen Swan, das Web3-Projekt Mysten sowie Investoren wie Pantera oder Hashkey Capital, die in Token investieren, auf die Lösung Auch Nike setzt auf die Wallet-as-a-Service-Lösung von BitGo. Mittlerweile sichert BitGo eigenen Angaben zufolge etwa 20% aller Bitcoin-Transaktionen nach Wert und unterstützt mehr als 700 digitale Assets auf seiner Plattform.

Seit Januar 2023 verzeichnet BitGo einen Anstieg von 60% bei neu gewonnenen Kunden, einen Anstieg von 20% bei den verwalteten Vermögen, einen Anstieg von 200% bei der Verwahrung von Fiat-Währungen und eine 40-fache Steigerung der verwahrten Vermögenswerte. BitGo ist auch der Verwahrer für die FTX-Gläubigerfonds unter der Leitung von John Ray III und wurde zuvor als Verteiler für die Mt. Gox-Gläubiger ausgewählt.

BitGo hätte 2021 wie berichtet eigentlich von Galaxy Digital von Mike Novogratz um 1,2 Milliarden Dollar übernommen werden sollen – der Deal wurde dann aber abgesagt, mit heftigen Rechtsstreitigkeiten als Folge. Eine Klage seitens BitGo gegen Galaxy Digital wegen Vertragsbruchs wurde abgewiesen. Galaxy Digital berief sich darauf, dass BitGo nicht wie vereinbart seine Finanzunterlagen bis zum 31. Juli 2022 eingebracht hatte. Der geplatzte Deal fiel jedenfalls in das heftige Jahr 2022 mit Terra/LUNA- und FTX-Kollaps.