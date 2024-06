Bitpanda erreicht 5 Millionen Privatanleger:innen

Bitpanda hat einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht und bietet nun fünf Millionen Privatanleger:innen einen sicheren Zugang zu digitalen Vermögenswerten. Allein im laufenden Quartal hat das Unicorn 500.000 neue Nutzer:innen hinzugewonnen. Das 2014 gegründete Fintech erreichte eine Million Privatkund:innen auf seiner Broker-Plattform im Jahr 2019, vier Millionen im Jahr 2023 und nun fünf Millionen im Juni 2024. Bitpanda sieht sich damit als eines der am schnellsten wachsenden Fintechs in Europa mit einer Führungsrolle in der Kryptoindustrie.

Bitpanda bereitet sich auf nächste Krypto-Rallye vor

Zum Vergleich mit der Konkurrenz: Der Neobroker Trade Republic hatte im vergangenen Jänner nach eigenen Angaben etwa vier Millionen Nutzer:innen. N26 soll rund acht Millionen User haben. BUX aus den Niederlanden hat Berichten zufolge mehr als 700.000 Kund:innen, Scalable Capital mehr als 600.000 User.

In den Jahren 2022 und 2023 investierte Bitpanda massiv in neue Produkte und Geschäftsfelder, um sich für die nächste Krypto-Rallye optimal aufzustellen. Das Unternehmen erhielt mehrere Lizenzen von wichtigen Regulierungsbehörden, setzte einen Relaunch seiner B2B-fokussierten White-Label-Lösung um und schloss branchenführende Partnerschaften mit Bankinstituten.

„Haben nur 12 Monate für letzte Million Nutzer:innen gebraucht“

Eric Demuth, Mitgründer und CEO von Bitpanda, kommentiert: „Die Tatsache, dass ein Unternehmen von der Größe und mit der Entwicklungsgeschichte wie Bitpanda noch immer innovativ ist und so schnell wächst, ist ein Beweis für die Qualität unseres Teams und unseres Produkts. Wir sind das größte und am stärksten regulierte Krypto-Unternehmen in Europa und entschlossen, auch weiterhin eine führende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft von Krypto in einem der wichtigsten Märkte der Welt zu spielen. 5 Millionen Euro sind ein fantastischer Start – aber das ist nur der Anfang. Dieses Jahr ist ein wichtiges Jahr, denn es wird die Zukunft der Kryptowährung definieren. Wir haben uns ehrgeizige Ziele gesetzt und werden es für uns nutzen. “

Lukas Enzersdorfer-Konrad, Deputy CEO von Bitpanda, ergänzt: „Wir haben die richtigen Produkte, wir haben eine bewährte Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden, wir haben das Vertrauen unserer User und unserer Partner, darunter die Raiffeisen, die Deutsche Bank und der FC Bayern München, und wir werden uns weiterhin voll und ganz auf unser Wachstum konzentrieren. Es hat 5 Jahre gebraucht, um die erste Million Nutzer:innen zu erreichen. Für die letzte Million Nutzer:innen haben wir nur 12 Monate benötigt. Wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und mit Blick auf unser 10-jähriges Jubiläum in diesem Jahr bin ich mir sicher, dass wir viel zu feiern haben werden.“