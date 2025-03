Bitpanda legt BEST- und Pantos-Token zusammen, User bekommen neue VSN-Token

Am 21. Mai will Bitpanda eine neue DeFi-Wallet auf den Markt bringen und dieses als nutzerfreundliches „Tor zur Web3-Welt“ positionieren – und dafür soll es auch einen neuen Token geben. Mit Vision (VSN) soll es einen neuen Token geben, der sowohl bei Bitpanda selbst als auch in der Welt von Web3 zum Einsatz kommen soll – sowohl onchain als auch im gesamten Bitpanda Ökosystem, wie es heißt.

Bitpanda setzt bei dem neuen VSN-Token auf jene bestehenden Token, die das Wiener Krypto-Unternehmen bereits vor mehreren Jahren selbst auf den Markt gebracht hat: BEST, also der Token, mit dem Bitpanda-User am Treueprogramm des Krypto-Brokers teilnehmen können, sowie Pantos (PAN), der Token des Multichain-Blockchain-Projekts, das ebenfalls von Bitpanda initiiert wurde.

Wechselkurse bereits festgelegt

Noch gibt es nicht viele Informationen zu VSN, jedenfalls sollen Besitzer von BEST und PAN die neuen Token zu folgenden Wechselkursen erhalten (basierend auf dem durchschnittlichen täglichen Schlusskursverhältnis der letzten 30 Tage):

1 BEST = 4,91 VSN

1 PAN = 0,89 VSN

Mehr Informationen dazu, was VSN genau können soll, gibt es derzeit noch nicht. Via X wurde vom Unternehmen verlautbart, dass weitere Informationen bald folgen würden. „Ein öffentliches Angebot mit allen Details zu VSN sowie zur Zusammenführung von BEST und PAN wird folgen“, heißt es, es handle sich hierbei nicht um ein öffentliches Angebot im Sinne der Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR).

Die Kurse von BEST und PAN haben negativ auf die überraschenden News zu VSN reagiert. BEST liegt 26,5 Prozent unter dem Preis vor sieben Tagen, PAN etwa 29%. Auf X beschweren sich einige User darüber, dass es keine näheren Informationen zu VSN gibt, es seien etwa Fragen zum Zeitpunkt des Wechsels, zu den Tokennomics und zu den Rewards, die man bisher für VSN bekommen hat, offen.

Der BEST-Token, ein ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain, wurde von Bitpanda 2019 in einem „Initial Exchange Offering“ verkauft, damals wurden den Gründern zufolge 43,6 Millionen Euro bei etwa 22.000 Personen eingenommen. Der PAN-Token wurde ein Jahr davor, 2018 gestartet und über einen ICO verkauft. Damals wurden umgerechnet etwa 4 Millionen Euro (616 BTC) eingenommen.