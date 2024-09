Bitpanda will Euro-Stablecoin groß machen

Ob es 20225 noch den bisher am weitesten verbreiteten Krypto-Stablecoin Tehter (USDT) bei europäischen Anbietern wie Bitpanda geben wird, steht derzeit noch in den Sternen – nach aktuellem Stand wäre Tether nämlich nicht mit dem neuen Krypto-Gesetz der EU, der MiCA (Markets in Crypto Assets) konform. Derweil gibt es immer mehr Ambitionen, einen Euro-Stablecoin zu etablieren.

Etwa den EUR CoinVertible (EURCV), den die französische Geschäftsbank Societe Generale bzw. eigentlich ihre Tochter, die Societe Generale-FORGE, herausgibt. Der Stablecoin ist an den Eurokurs gekoppelt und durch MiCA reguliert, wenn auch nicht verfügbar in den USA. Mit einer Marktkapitalisierung von 33 Mio. Euro ist der Stablecoin auch noch sehr klein und unbedeutend.

Kooperation mit französischer Großbank

Jetzt will das österreichische Krypto-Unicorn Bitpanda dabei helfen, dass der EURCV größere Verbreitung findet. „EUR-basierte Stablecoins sind für die Zukunft digitaler Vermögenswerte in Europa unerlässlich. Die Finanzlandschaft verändert sich, die Konvergenz mit dem traditionellen Finanzwesen nimmt zu, und vollständig regulierte Stablecoins sind die Brücke, die dies möglich machen. Wir arbeiten mit der Societe Generale-FORGE zusammen, um der Zukunft einen Schritt näher zu kommen“, heißt es jetzt seitens Lukas Enzersdorfer-Konrad, stellvertretender CEO von Bitpanda.

Bedeutet: Bitpanda-Nutzer:innen bekommen neben den vielen anderen Krypto-assets auch Zugriff auf den Euro-Stablecoin. Als Anwendungsfälle werden grenzüberschreitende Zahlungen, Überweisungen und alltäglichen Transaktionen genannt, wenn auch klar ist, dass Stablecoins hauptsächlich als Fiatersatz beim Krypto-Trading ihren Einsatz finden.

Der EURCV ist nicht der einzige Euro-Stablecoin. Derzeit größter Coin in dem Bereich ist der EURS, gefolgt von EURC, den das US-Unternehmen Circle herausgibt, sowie dem EURt, der von Tether bereitgestellt wird. Abzuwarten bleibt, ob sich Euro-Stablecoins generell durchsetzen werden – oder ob ihre Rolle letztendlich vom digitalen Eruo selbst eingenommen wird.