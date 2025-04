„Liberation Day“: Massive Verluste für Tech-Aktien

Wer in den letzten Jahren auf Tech-Aktien inForm von Einzelaktien oder auch in den großen ETFs gesetzt hat, der hat derzeit keine Freude. Denn die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, massive Vergeltungszölle gegen prinzipiell jedes Land einzuführen und bestimmte Staaten/Regionen wie Japan, Südkorea, die EU, usw. mit zusätzlichen Vergeltungszöllen zu belegen, hat am Donnerstag Abend für massive Sell-offs bei nahezu allen großen Unternehmen geführt.

So hat Apple, weiterhin das wertvollste Unternehmen der Welt, innerhalb eines einzigen Handelstags einen Wertverlust von mehr als 250 Milliarden Dollar erfahren – der Aktienkurs rasselte um fast zehn Prozent nach unten. Ebenfalls hart getroffen wurden all jene Unternehmen, die in irgendeiner Art und Weise mit importierten Gütern zu tun haben. Das ist natürlich der E-Commerce-Riese Amazon, dessen Kurs um fast 9 Prozent einbrach; oder auch NVIDIA, dessen Lieferketten durch Trumps Zölle massiv erschüttert werden. Auch Chip-Hersteller Broadcom musste ein Minus von mehr als 10 Prozent hinnehmen.

Während Software-Riesen wie Microsoft und Google nicht ganz so hart erschüttert wurden (zwischen minus 2 und minus 4 Prozent), ist überraschenderweise Meta Platforms ebenfalls sehr hart durch die Trump-Zölle getroffen worden – fast minus neun Prozent innerhalb eines einzelnen Handelstags:

Angst vor Rezession und Inflation

Das große Minus bei Meta lässt sich folgendermaßen erklären: In den USA geht die Angst vor einer Rezession um, mit stark erhöhten Preisen für Konsumenten durch die Zölle. Das wiederum könnte sich deutlich auf den Konsum auswirken, und da kommt nun das Werbegeschäft ins Spiel: Wenn der Konsum sinkt, dann brauchen Unternehmen weniger digitale Anzeigen für ihre Produkte und Services.

Das sieht man deutlich in den Aktienkursen. Überall dort, wo es um Endkonsumenten geht, haben Aktienkurse teils enorme Verluste hinnehmen müssen. Verloren haben etwa: