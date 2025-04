Selma Prodanovic: Nur 10 % der Business Angels in Europa sind Frauen – zu wenig!

Selma Prodanovic⁠ wird auch die Startup-Grande-Dame genannt. Sie zählt zu den einflussreichsten Frauen in der europäischen Startup- und VC-Branche und ist seit mehr als 20 Jahren aktiv. Ihre Passion: Frauen in der Business-Welt zu fördern und die Zahl weiblicher Angel-Investor:innen in Europa bis 2030 zu verdreifachen. Dafür hat sie das Manifesto for Gender Balanced Investing initiiert.

Sie hat eine Reihe (internationaler) Netzwerke gegründet, darunter die SDG-Plattform 1MillionStartups und die Austrian Angel Investors Association (invest.austria). Zudem ist sie Board Member, unter anderem im Global Business Angel Network und beim VC Calm/Storm.

Im Podcast sprechen wir über geschlechtergerechtes Investieren, den Gender Wealth Gap und warum Prodanovic vor allem in Ökosysteme investiert.

Die Themen:

Equal Opportunities in der Startup-Welt

Vergleich: Startup-Szene Österreich vs Europa

Wien als gründerinnenfreundlichste Stadt

Selmas differenzierter Investment-Ansatz

Frauen im europäischen Startup-Sektor

EBAN Gender Manifesto: Anzahl der Investorinnen bis 2030 verdreifachen

Fund F: 28 Mio. Closing als Vorzeigebeispiel

The Selma Effect: die transformative Kraft des Einzelnen

Gender Pay vs. Gender Wealth Gap

1 Million Startups für Female Scale-ups + SDGs

Mentoring als Superpower

Supporting System: 100 Influentials

Mission SKInnovation



