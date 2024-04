Bitter Sweet: Natürliche Bitterstoffe für ein besseres Leben

Seit der Gründung in Wien durch Hank Ge und Florian Kiefer hat sich Bitter Sweet zum Ziel gesetzt, mit Bitterstoffprodukten aus zwanzig heimischen Kräutern einen Beitrag zu einem gesünderen Lebensstil zu leisten. Ihre Produkte sollen dabei helfen, Heißhunger zu reduzieren und die Verdauung zu unterstützen.

Die Bedeutung von Bitterstoffen in der Naturheilkunde ist seit Jahrtausenden bekannt. Sie sollen helfen, die Verdauung zu regulieren, den Säure-Basen-Haushalt auszugleichen und Heißhunger zu reduzieren. Trotz ihrer vielfältigen positiven Wirkungen sind sie jedoch in der modernen Ernährung oft kaum vorhanden.

Die Wissenschaft hinter den Bitterstoffen

Bitterstoffe wirken, indem sie an Bitterrezeptoren binden und diese aktivieren. Diese Rezeptoren finden sich nicht nur auf der Zunge, sondern auch in verschiedenen Organen des Körpers. Neue Forschungen zeigen, dass Bitterstoffe die Aktivität von Neuronen hemmen können, die für das Verlangen nach Süßem verantwortlich sind.

Bitterstoffe stimulieren die Produktion von Verdauungsenzymen und Gallensäuren, steigern die Durchblutung des Magendarmtrakts und können so Völlegefühl, Blähungen und Bauchschmerzen lindern. Diese Eigenschaften machen sie zu einer beliebten Zutat in vielen Digestifs.

Goodbye Sugar und Digest Better

Bitter Sweet bietet aktuell zwei Produkte an: Goodbye Sugar ist ein Kräuterspray, das das Verlangen nach Süßem reduzieren soll, während Digest Better eine Mischung aus Bitterkräutern ist, die die Verdauung unterstützt. Goodbye Sugar ist für 9,99 € pro Flasche erhältlich, während Digest Better für 11,99 € angeboten wird. Beide Produkte laut Hersteller werden in Österreich hergestellt und enthalten ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe.

Die Bitterstoffe in Goodbye Sugar binden an Bitterrezeptoren auf der Zunge und der Mundschleimhaut, wodurch Signale an das Gehirn weitergegeben werden, die das Verlangen nach Süßigkeiten verringern können. Bis zu fünfmal täglich werden zwei Sprühstöße des Kräutersprays empfohlen, insbesondere bei akuten Heißhungerattacken auf Süßes. Die Bitterstoffe in Digest Better sollen die Produktion von Verdauungsenzymen und Magensäften stimulieren, was zu einer verbesserten Verdauungsleistung führen kann. Bis zu dreimal täglich werden zwei Pipettenhübe pur oder mit etwas Flüssigkeit empfohlen, insbesondere nach üppigen Mahlzeiten, um die Verdauung zu unterstützen.

Das Team von Bitter Sweet besteht aus Hendrik Genotte, Yannick Skubel und Florian Kiefer. Mit ihren Produkten hoffen sie, einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten zu können.

Die Gründer von Bitter Sweet treten am 09. April bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel gibt es hier.