Bluechip: Krypto-Ratingagentur erhält eine Million Euro und verlegt Hauptsitz nach Wien

Bluechip, die erste Stablecoin-Ratingagentur, hat ihren Hauptsitz von den USA nach Wien verlegt. Mitgründer und CEO Benjamin Levit hat damit die Jungfirma, die Stablecoins bewertet und ihre Sicherheit einschätzt, in seine Heimat geholt. Zugleich hat das Jungunternehmen eine Seed-Runde in Höhe von einer Million Euro abgeschlossen. Leadinvestor ist InnovaticGroup, die neben FF Office und Innomagic Bluechip bei ihrer Mission unterstützt, mehr Sicherheit und Transparenz in die Krypto-Welt zu bringen.

Die Ratingagentur kündigt darüber hinaus auch eine neue strategische Partnerschaft mit Raiffeisen Bank International (RBI) an. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, den Austausch zwischen der Banken- und der Krypto-Industrie zu fördern.

Bluechip erfolgreich bei Vorhersagen über Stablecoins

„Wir haben jahrelange Erfahrung in der Erforschung der Blockchain-Technologie im Bankwesen und glauben, dass sie das Potenzial hat, Transparenz und Effizienz im Asset Management zu steigern – entscheidende Faktoren angesichts sich wandelnder Anforderungen der Finanzmärkte. Da digitale Vermögenswerte an Bedeutung gewinnen, sind wir bestrebt, mit sicheren und zuverlässigen Verfahren die innovativsten Technologien zu nutzen. Die Partnerschaft mit Bluechip bietet uns einen robusten analytischen Rahmen und einen kollaborativen Wissensaustausch, der es uns ermöglicht, fundierte Entscheidungen im Bereich Stablecoins zu treffen“, sagte Christian Wolf, Leiter Strategic Partnerships and Ecosystems bei der RBI.

Seit dem Launch im Juli 2023 hat sich Bluechips SMIDGE Rating Framework als Werkzeug zur Evaluierung von Stablecoin-Sicherheit positioniert. Nach Angaben der Jungfirma hat SMIDGE bereits den Zusammenbruch bestimmter Stablecoins vorhergesagt. Keine der Stablecoins, die von Bluechip ein positives Rating erhalten hat, ist seitdem gescheitert. „Unsere bisherige Arbeit zeigt den dringenden Bedarf an unabhängigen und transparenten Stablecoin-Ratings, damit Nutzer:innen sicherere Entscheidungen treffen können. Angesichts des rapiden Wachstums der Stablecoin-Adoption ist unser Team voll entschlossen, den Industriestandard für Sicherheits-Ratings zu etablieren“, erklärt Benjamin Levit, CEO von Bluechip.

Firmensitz wegen neuer EU-Regulierung nun in Wien

Ein weiterer Meilenstein ist laut Bluechip die erfolgreiche Integration seiner Ratings-API auf Plattformen wie RWA, 3cities, Reserve und der Schweizer Kryptobörse Mt Pelerin. Die API ermöglicht es Wallets, Dashboards, Börsen und Protokollen, die Ratings von Bluechip in ihre eigenen Systeme zu integrieren und so ihren Nutzer:innen direkt zugänglich zu machen.

Mit der kürzlich in Kraft getretenen Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) sieht Bluechip einen großen Aufschwung von Stablecoins und des Krypto-Ökosystems in der EU. Mit der Entscheidung, den Hauptsitz nach Wien zu verlegen, will man die EU als Hub für Krypto-Innovation stärken.