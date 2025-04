brandspot: Neue SaaS-Plattform soll Marketing- und Vertriebsmaterial-Management revolutionieren

Eine neue SaaS-Plattform verspricht, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen ihre Marketing- und Vertriebsmaterialien verwalten. Das oberösterreichische Marketing-Unternehmen Premedia verspricht mit brandspot eine Lösung für das zentrale Management dieser Materialien. Die Plattform dient speziell für Unternehmen mit dezentralen Strukturen in Branchen wie Retail, Finance und der Industrie. Sie soll Prozesse optimieren und Ressourcen sparen.

Plattform soll „neuen Standard bei der Effizienz“ setzen

Die cloudbasierte Lösung ermöglicht es Firmen, ihre Marketing- und Vertriebsressourcen zentral zu bündeln und gezielt zu verteilen. Diese Ressourcen reichen von Printprodukten bis zu digitalen Assets. Ein besonderes Merkmal von brandspot ist laut Premedia die vollständige Unabhängigkeit von spezifischen Dienstleistern. Unternehmen behalten demnach die volle Kontrolle über ihre Lieferantenbeziehungen und können bestehende Partner problemlos integrieren – sei es für Druckproduktion, Lagerhaltung oder digitale Content-Erstellung.

brandspot unterstützt sowohl manuelle als auch vollautomatische Anbindungen über Standard-Schnittstellen. Dadurch soll hohe Flexibilität in der Zusammenarbeit möglich sein. „Mit brandspot setzen wir einen neuen Standard bei der Effizienz im Management von Marketing- und Vertriebs-Materialien. Unternehmen profitieren damit von maximaler Flexibilität in der Zusammenarbeit mit Lieferanten, optimierten Freigabeprozessen und einem modernen, nutzerfreundlichen Interface, das sich nahtlos in bestehende Systemlandschaften integrieren lässt“, sagt Manuel Holzer, Technology Consultant bei Premedia, der für die Entwicklung der Plattform verantwortlich ist.

brandspot kommt bei Raiffeisenlandesbank Oberösterreich zum Einsatz

Zu den Unternehmen, die brandspot bereits nutzen, zählt die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. Sie hat mit der Plattform die Drucksortenprozesse vollständig automatisiert, wodurch sich die Durchlaufzeiten reduziert und Prozesskosten gesenkt haben. „Die Lösung bietet uns eine deutliche Ressourceneinsparung im Bereich der Abwicklung und Verwaltung von Bestellungen. Von unseren Kund:innen bekommen wir aufgrund der Usability und Prozessvereinfachung viel positives Feedback“, erklärt Christian Lindner, Leitung Einkaufsmanagement bei der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich.

Das Team hinter der Plattform arbeitet an weiteren Innovationen. Dazu zählt die Automatisierung durch AI. Sie soll die Bedarfsprognose für Marketing- und Vertriebsmaterialien präziser machen, während die Integration von dynamischen HTML5-Bannern die Flexibilität digitaler Kampagnen erhöhen soll. „brandspot ist der zentrale Hub für intelligentes Marketingmaterial-Management werden. Mit KI, Automatisierung und flexibler Content-Integration heben wir die Effizienz und Skalierbarkeit von Marketingprozessen auf das nächste Level“, so Manuel Holzer.