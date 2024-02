Brenzian: Ein Sommeraperitif aus Oberösterreich

Im Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich hat Jürgen Föttinger mit seinem Startup Brenzian einen Likör kreiert, der die traditionelle Getränkebranche aufmischen will. Mit einer Mischung aus Brennnessel und Enzian möchte er nicht nur den Geschmackssinn ansprechen, sondern auch visuell überzeugen. Nach Wildsau versucht also ein weiteres Getränke-Startup sein Glück bei der 11. Staffel von 2 Minuten 2 Millionen.

Pur oder als Mixgetränk

Im Mittelpunkt von Brenzian steht die Idee eines erfrischenden Sommergetränks, das sowohl pur als auch als Mixgetränk genossen werden kann. Die Herausforderung besteht laut Gründer Föttinger darin, das traditionelle Sommer-Spritzer-Lebensgefühl mit einer innovativen Note zu verbinden und gleichzeitig einen ansprechenden Longdrink anzubieten. Er ist sich bewusst, dass dieses unkonventionelle Konzept auf Skepsis stoßen könnte, vor allem wenn es darum geht, die Investor:innen von der Marktfähigkeit zu überzeugen.

Per Zufall erfunden

Die Geburt von Brenzian war ein Zufall. Föttinger verfeinerte mit einem Freund einen Brennesselsirup „g’spritzt“ mit Enzianschnaps. Überrascht von der Geschmacksentfaltung in dieser unkonventionellen Mischung, entschied er sich, diese Idee in die Realität umzusetzen. Im eigenen Wintergarten werden Enzianschnaps und Brennnesselsirup miteinander kombiniert und in einem mehrwöchigen Reifeprozess entsteht der einzigartige Likör. Brenzian wird zu einem Preis von 26 Euro für einen halben Liter angeboten und hat 20 Volumenprozent.

Föttinger, der nebenbei als Kabarettist tätig ist, will Brenzian in der österreichischen Gastronomie etablieren und einen bescheidenen, aber qualitativen Produktionsansatz von etwa 10.000 Litern pro Jahr beibehalten. Der Fokus liegt dabei nicht darauf, ein weiteres Massenprodukt zu werden, sondern auf die Anerkennung und Wertschätzung seiner Arbeit in der heimischen Getränkebranche.

Der Gründer von Brenzian tritt am 27. Februar bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel sich hier.