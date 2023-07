drinx – Cocktails ohne Barkeeper:in

Wer gerne Homepartys hostet und die eigenen Gäste so richtig in Feierlaune bringen will, kann sich jetzt freuen. Das österreichische Startup drinx bietet Kund:innen nämlich die Möglichkeit, Cocktails in den eigenen vier Wänden zu mixen – und das blitzschnell mit nur zwei Zutaten.

Gedankenblitz, als die Cocktail-Zutaten fehlten

Wer kennt es nicht? Die Party in den eigenen vier Wänden läuft rund, aber der Alkohol geht langsam aus. Drinks an der Bar bestellen funktioniert zuhause natürlich nicht. “Eine Lösung muss her!” dachte sich auch das Team von drinx.

Denn als den Gründer:innen die Idee zum Startup in den Kopf geschossen kam, befanden sie sich, wie sie selbst erzählen, in einer durchaus ähnlich dramatischen Situation: “An einem Abend in geselliger Runde war alles perfekt, nur die Cocktails fehlten. Der schon offene Prosecco für den Aperol Spritz war ausgedampft, für einen Mojito war kein Limettensaft zu Hause. Daher stellte man sich die Frage, ob Cocktails zu mischen nicht einfacher, schneller und nachhaltiger gemacht werden könne, und so wurde drinx geboren.”

Sirup statt Barkeeper:in-Skills

“Wir haben uns während der mehrmonatigen Entwicklung an dem beliebten und altbekannten Sirup-Konzept orientiert und alle Grundzutaten der jeweiligen Cocktail-Sorte in konzentrierter Form in einer Flasche zusammengemischt. Das Einzige, was man nun noch für den perfekten Cocktail braucht, ist Sodawasser“, so das Startup.

Eine Barkeeper:in-Ausbildung oder viele Zutaten in der Küche braucht es dementsprechend nicht. Mit einem Mischungsverhältnis von 1:2 soll es so unkompliziert wie noch nie sein, schnell einen perfekten Cocktail für sich oder Gäste zu zaubern.

Mojito, Gin Tonic oder Aperitivo?

Für alle, die jetzt Lust auf einen schnellen Drink bekommen haben, aber wissen möchten, ob der persönliche Favorit auch dabei ist. Das Sortiment von Drinx umfasst bisher nur vier verschiedene Sorten:

API – Traditional Aperitivo Spritz

BERRY – Tasty Berry Spritz

MOJI – Fresh & Minty Mojito

GITO – Classic Gin Tonic

Info am Rande: Eine Flasche kostet 19,99 Euro und soll bis zu 14 Cocktails enthalten. Um den Vertrieb kümmert sich die FLUENCE Brands GmbH mit Sitz in Lauterach.