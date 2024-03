Business Angel Birgit Ströbel: Ihre 3 Faktoren für Startup-Investitionen

Birgit Ströbel hat damals ImmobilienScout24 gegründet und erfolgreich bis zum Exit begleitet. Heute ist sie Unternehmensberaterin, Business Angel und veranstaltet mit dem FoundersFight.Club das härteste Pitching-Event des Landes – und zwar im Boxring. Bei der „Skinnovation“, dem Business Event inmitten der Tiroler Berge, war Birgit in einer Mehrfachrolle unterwegs. Als Speakerin, Investorin und Coachin. Auf dem Berg hat sie vor Publikum darüber gesprochen, was eine starke Unternehmenskultur ausmacht. Mit Trending Topics in der Gondel über folgende Themen:

Startup-Pitches in der Gondel

Gründungserfahrung ImmobilienScout24

Herausforderungen

Darauf kommt es an: Vision und klares Zielbild

Birgit Ströbels aktueller Fokus

Unternehmen zu Marktführern machen

Generationenwechsel bei Unternehmen

Engagement in Startup-Szene

Pitching im FoundersFight.Club

Über das Leben als Business Angel

Ausschlaggebende Faktoren für ein Investment

Birgit Ströbels Portfolio



