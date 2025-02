CATL: Chinesischer Batteriegigant will an die Börse

Der chinesische Batterieriese CATL will Insidern zufolge offenbar diese Woche einen Antrag auf Börsennotierung im Wert von mindestens fünf Milliarden Dollar in Hongkong stellen. Zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen erklärten laut Presse, dass es schon am heutigen Dienstag oder am Mittwoch zu der Beantragung der Börsennotierung kommen könnte. CATL reagierte nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

CATL dominiert den Markt für E-Autobatterien

Ein Börsengang des in Shenzhen notierten Unternehmens und größten Batterieherstellers der Welt wäre einer der größten Börsengänge in Hongkong in den letzten drei Jahren. Die Aktienmärkte in Hongkong sind in dieser Zeit aufgrund der Verlangsamung des Genehmigungsverfahrens durch die chinesischen Aufsichtsbehörden und der volatilen globalen Finanzmärkte ins Stocken geraten. Der Plan von CATL, in Hongkong an die Börse zu gehen, kommt auch daher, dass die Stadt ein wachsendes Interesse an Zweitnotierungen chinesischer A-Aktien-Unternehmen verzeichnet, die versuchen, Liquidität im Ausland zu erschließen.

CATL ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und dominierte im Jahr 2024 den Markt für Elektroautobatterien. Nach Angaben des südkoreanischen Marktforschungsunternehmens SNE Research entfielen in den ersten vier Monaten des Jahres 2024 über 37 Prozent des Marktes auf den chinesischen Konzern. An zweiter Stelle lag das chinesische Unternehmen BYD mit einem Anteil von 15,4 Prozent. CATL hat mit Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen und vielen anderen einige der größten Autokonzerne als Kunden gewonnen. Daher liegt ein baldiger Börsengang des Unternehmens nahe.