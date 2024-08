cheerin´: Wiener Startup launcht Social Fitness App inklusive Sporttagebuch

Heute ist Launchtag der Social-App cheerin´ “for the Fit and Active” von der Thrive Life GmbH, gegründet von Manuel Gahn. Er ist gleichzeitig CEO Coworking Space “Startup House” am Stella-Klein-Löw-Weg 8 im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Mit der App möchte er den Fitness-Markt revolutionieren, indem er Sportbegeisterte motiviert und miteinander verbindet.

Die Vernetzung von Startup-Gründer:innen bzw. Leute, die in der Branche tätig sind, über gemeinsame Sportaktivitäten, macht aktuell Schule. Denn seit kurzem gibt es auch den Captain Athletic Club von Ricardo Theiner, wo sich Mitglieder:innen regelmäßig zum Sportmachen treffen (Trending Topics berichtete).

Dynamisches und personalisiertes Fitnesserlebnis

cheerin´ wurde entwickelt, “um einen aktiven Lebensstil zu einem gemeinschaftlichen Erlebnis zu machen”. Dafür will die App mit zahlreichen Features und punkten und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, eine Art Sporttagebuch anzulegen. So sollen Fitness- und Gesundheitsaktivitäten in Echtzeit getrackt und live mit Freunden geteilt werden können.

Für sportliche Fortschritte und neue Rekorde wird es auch eine automatische Share-Funktion sowie eine wöchentliche und monatliche Fortschrittsvisualisierung geben. Außerdem können Fotos zu jeder abgeschlossenen Sport-Session hinzugefügt werden. Eine Synchronisierung sei mit mehr als 30 Apps und Wearables möglich. Zu den kompatiblen Geräten zählen unter anderem Strava, Apple Health, Garmin, Oura, Wahoo und Withings.

Soziale Komponente im Sport

Ergänzt wird das Angebot durch die Möglichkeit, gemeinsame (Gruppen)-Workouts mit Freunden oder Gleichgesinnten zu planen. Sprich, die App möchte User:innen miteinander verbinden und ihnen ermöglichen, neue Kontakte mit ähnlichen Interessen zu knüpfen.

Auch Buddies für spontane Trainings-Sessions sollen durch die App noch am selben Tag zueinander finden. “cheerin´ wurde entwickelt, um einen aktiven Lebensstil zu einem gemeinschaftlichen Erlebnis zu machen”, teilte das Startup an seinem Launchtag mit. Bestehende Freundschaften sollen vertieft werden, indem man miteinander Sport betreibt, sich mit den Lieblingsaktivitäten seiner Freund:innen auseinandersetzt und sich zum Thema austauscht. Entdecken und motivieren lautet das Motto.

Die Vision: Körper, Geist und Seele stärken

Für Gahn ist cheerin´ mehr als nur eine Sport-App: „Unsere Vision bei cheerin´ ist es, die Art und Weise, wie Menschen ihre Gesundheit und Fitness wahrnehmen, zu verändern. Ziel ist es, dass Nutzer:innen nicht nur körperlich aktiver werden, sondern auch stärkere soziale Verbindungen aufbauen und so ihre mentale Gesundheit fördern.“ Bewegung soll also zu einem sozialen Ereignis gemacht werden.

Zur Feier des Tages lassen Gahn und sein Team eine Launch-Party im Startup House Austria steigen und laden die Startup-Community herzlich dazu ein. Es soll kühle Drinks auf der Seeterrasse des Startup House Austria und exklusive Einblicke in die cheerin´-App mit Live-Demos und interaktiven Sessions geben. Zusätzlich sind einige Sport-Sessions geplant. Weitere Informationen und kostenlose Tickets dazu gibt es hier.