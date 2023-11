China will ab 2025 humanoide Roboter in Massen produzieren

KI ist bereits ein massiver Hype, doch was ist mit Robotern? Wenn es nach China geht, könnten diese bald auch zu einem ähnlich großen Thema werden, berichtet heise. Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie hat einen Plan vorgelegt, nach dem humanoide Roboter bis 2025 eine solche Reife erreicht haben sollen, dass sie in Massenproduktion entstehen können. Diese Roboter würden „die Welt umgestalten“, ist sich das Ministerium sicher.

Roboter sollen denken und lernen können

Der Plan sieht vor, Talente zu fördern, Industriestandards festzulegen sowie neue Unternehmen in diesem Bereich zu unterstützen. Ebenfalls soll die internationale Zusammenarbeit stärker werden. So soll es gelingen, den US-amerikanischen Vorsprung in humanoider Robotertechnik aufzuholen, wie sie etwa Tesla mit seinem Optimus Bot und Agility Robotics mit Digit haben. Ein besonderer Schwerpunkt soll bei Roboterhänden, -armen und -füßen liegen. Natürlich soll auch die KI bei den Robotern nicht zu kurz kommen. Damit will man Durchbrüche vor allem in den Bereichen der Bewegungssteuerung und der Interaktion zwischen Mensch und Maschine erzielen.

Bis 2027 strebt China an, humanoide Roboter zu entwickeln, die denken, lernen und innovativ sein können. Bis dahin soll auch ein zuverlässiges, industrielles Lieferkettensystem entstehen, das die Produktion unterstützt. Das chinesische Ministerium geht davon aus, dass humanoide Roboter nach Computern, Smartphones und elektrisch betriebener Fahrzeuge „zu den bahnbrechenden Produkten gehören werden.“ Als Einsatzgebiete für die Roboter sieht das Ministerium vor allem die industrielle Anwendung. Humanoide Roboter könnten sich in Arbeitsumgebungen bewegen, die für Menschen gemacht sind. Dort sollen sie kollaborativ arbeiten, ohne dass es Änderungen an der Arbeitsumgebung braucht.

Fourier Intelligence ist Robotik-Vorreiter

Besonders weit im Bereich humanoider Roboter ist das chinesische Unternehmen Fourier Intelligence, das den humanoiden Roboter GR-1 entwickelt hat. Der Blechkamerad soll sich mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h fortbewegen und Lasten in Höhe von 50 kg tragen können. Das Unternehmen beabsichtigt, bis Ende 2023 mit der Massenproduktion zu beginnen. 2024 sollen dann mehrere Tausend Roboter gebaut und ausgeliefert werden.

In den USA gibt es ähnliche Bestrebungen, die aber eher privatwirtschaftlich getrieben sind. Das Robotikunternehmen Agility Robotics will noch 2023 in Oregon eine RoboFab eröffnen. Dort soll dann der menschenähnliche Bot Digit in die Massenproduktion gehen. Geplant ist, dass im ersten Jahr mehrere Hundert dieser Roboter vom Band laufen, danach soll die Produktion auf bis zu 10.000 Maschinen jährlich ausgeweitet werden. Digit befindet sich bereits in der Erprobung. So setzt etwa Amazon den Apparat als Gehilfen für Recyclingarbeiten ein.

Noch etwas weiter von der Massenproduktion entfernt sind dagegen Teslas Optimus Bot, Figures humanoider Roboter Figure 01 sowie Phoenix von Sanctuary AI. Diese Maschinen setzen technologisch jedoch noch einen drauf und sollen als Allzweckroboter im Endstadium hohen Ansprüchen genügen.