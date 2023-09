Christiane Holzinger und Berthold Baurek-Karlic sind Business Angels of the Year 2023

Die besten Business Angels Österreichs stehen fest: Bereits zum 15. Mal wurde im Rahmen des „Business Angel Day“ die Auszeichnung „Business Angel of the Year“ vergeben. Die Verleihung fand in den zwei Kategorien „female“ und „male“ statt und sollte so die Bedeutung von Female Investing für den Standort Österreich hervorheben. Diesjährig gab es außerdem erstmals eine besondere Auszeichnung für das Lebenswerk. Das Event fand am 14. September im Schlosshotel Falkensteiner in Kärnten statt. Organisiert hat die Veranstaltung das aws gemeinsam mit den akademischen Gründerzenten (AplusB). Rund 130 Teilnehmer:innen waren beim Event dabei.

Business Angels of the Year in Kategorien „female“ und „male“

Der Titel „Business Angel of the Year“ in der Kategorie „female“ ging dieses Jahr an Christiane Holzinger. Die Unternehmerin, Steuerrechtsexpertin, langjährige Vorsitzende der Jungen Wirtschaft und Vorstandsmitglied der invest.austria zeichnet sich besonders durch ihr Engagement für die Gestaltung der politischen Rahmenbedingungen aus. Holzinger setzt sich für verbesserte Investitionsmöglichkeiten in Österreich ein und stärkt mit ihrer aktiven Tätigkeit als Business Angel das Fundament für junge Unternehmen.

In der Kategorie „male“ erhielt heuer Berthold Baurek-Karlic die Auszeichnung. Er ist Gründer von Venionaire Capital, Präsident des European Super Angel Clubs und Startup-Mentor und hat auch das World Venture Forums 2023 in Kitzbühel gegründet, das die internationale Vernetzung der österreichischen Investorengemeinschaft fördert.

Hansi Hansmann erhält Auszeichnung für Lebenswerk

Die beiden Gewinner:innen konnten sich bei der Auswahl gegen eine Vielzahl von Business Angels durchsetzen. Insgesamt gab es knapp 35 Nominierungen, die Startups und das Ökosystem vorgeschlagen haben. Eine vierköpfige Jury hat die Sieger:innen nach einer Vorauswahl gekürt. Juror:innen waren die Vorjahressiegerin Katharina Schneider und der Sieger Hermann Futter sowie eine Vertreter:in der aws und von AplusB. Unter den früheren Business Angels of the Year finden sich Karin Kreutzer, Werner Wutscher und Hansi Hansmann.

Apropos Hansi Hansmann: Die österreichische Business Angel Legende erhielt den erstmalig verliehenen Sonderpreis für sein Lebenswerk. Als Begründer und langjähriger Präsident der Austrian Angel Investors Association hat Hansmann die heutige Business Angel-Szene in Österreich maßgeblich geprägt. Seit 2003 ist Hansmann als Angel Investor aktiv und feierte bedeutende Exits, die breite mediale Aufmerksamkeit erlangten.

„Business Angels tragen maßgeblich zu jungen Unternehmen bei“

„Die Sicherung von Finanzierungsmöglichkeiten stellt für junge, innovative Startups eine Herausforderung dar, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und steigender Zinsen. Hierbei kommt den Business Angels eine essenzielle Rolle zu. In dieser entscheidenden Phase tragen sie nicht nur finanziell, sondern auch durch ihre unternehmerische Expertise maßgeblich zur Entwicklung und Stärkung der jungen Unternehmen sowie unseres Wirtschaftsstandorts bei. Wir sind stolz, Christiane Holzinger und Berthold Baurek-Karlic auszeichnen zu dürfen – zwei renommierte Expert:innen, die einen unschätzbar wertvollen Beitrag leisten“, sagt aws Geschäftsführer Bernhard Sagmeister.