Business Angel Hansi Hansmann für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Er steht hinter Startup-Erfolgen wie Runtastic, Shpock, mySugr oder Busuu, ist Begründer und war langjähriger Präsident der Austrian Angel Investors Association und hat seit 2003 ein großes Portfolio in In- und Ausland aufgebaut: Der österreichische Business Angels Johann „Hansi“ Hansmann zählt europaweit zu den erfolgreichsten und angesehensten Investoren und ist aus der Startup-Branche nicht mehr wegzudenken. In seinem Portfolio sind mittlerweile Jungunternehmen, die zusammen mehr als 1.000 Mitarbeiter:innen und weltweit mehr als 250 Mio. User zählen.

Nun wurde Hansmann im Rahmen des Business Angel Day, der am Donnerstag in Velden am Wörthersee stattfand, für sein Lebenswerk ausgezeichnet. „Eine besondere Freude ist es, dieses Jahr Hansi Hansmann für sein Lebenswerk zu ehren. Durch seinen unermüdlichen und engagierten Einsatz als Business Angel hat er die österreichische Investment-Szene nachhaltig geprägt und bereichert “, sagte aws-Geschäftsführer Bernhard Sagmeister. Organisiert wurde der Event von der aws gemeinsam mit den akademischen Gründerzenten (AplusB).

Im großen Interview im aktuellen „GoGreen“-Magazin von Trending Topics spricht Hansmann über derzeitige Lage am Startup-Markt, die durch Insolvenzen, Fire Sales und Downrounds geprägt ist: „Es gibt halt alle paar Jahre eine Krise, wo der Markt überhitzt und es dann runter geht. Die Überhitzung 2021 war besonders stark, durchaus wie bei der Dotcom-Blase. Was ich da gesehen habe an Bewertungen, wo sich Leute um Term-Sheets gestritten und sich gegenseitig überboten haben, das war zum Teil wirklich jenseits von Gut und Böse. Und wir haben jetzt die notwendige Korrektur.“

„Man muss das Geld eben richtig einsetzen“

Auch wenn Europa links und rechts von den USA und China überholt wird, ist der Business Angels doch durchaus optimistisch: „Ich mache mir keine Sorgen, dass wir in den nächsten 20, 30 Jahren vollkommen weg vom Fenster sind. Es kann schon Dynamiken geben, die das wieder umkehren, weil wir eben eine super multikulturelle Basis haben, das haben die Amerikaner nicht und das haben die Chinesen nicht. Beispiel: Ein US-Startup tut sich schwer, in Europa Fuß zu fassen, aber ein erfolgreiches europäisches Startup hat es sich viel leichter, auch in Amerika Erfolg zu haben. Wir haben noch immer sehr viel Geld in Europa, Österreich ist ein sehr wohlhabendes Land, man muss das Geld eben richtig einsetzen.“

Hansmann ist aber nicht nur direkt an Startups beteiligt, sondern auch in zahlreichen Fonds als Cornerstone-Investor an Bord, unter anderem bei Speedinvest, Fund F, Push Ventures, Calm/Storm Ventures, 3VC, Sarona Partners, Motive Partners oder Seedcamp. Bei seiner Hans(wo)men Group sind mittlerweile auch Investment-Managerin Lisa Pallweber und Venture Partnerin und Investment-Managerin Helena Torras beschäftigt, zweitere kümmert sich um den spanischen Markt. Zuletzt legte die Hans(wo)men Group einen starken Fokus auf Female Founders und zählt im Portfolio bereits zahlreiche Startups mit weiblichen CEOs bzw. gemischten Gründer:innen-Teams.

Neben Hansmann wurden am Business Angel Day 2023 auch die Business Angels des Jahres ausgezeichnet – und zwar Christiane Holzinger und Berthold Baurek-Karlic. In den vergangenen Jahren waren es diese Persönlichkeiten:

Disclaimer: Hansi Hansmann ist auch Investor von Trending Topics.