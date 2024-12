Cleen Energy AG mit 8 Millionen Euro Passiva muss saniert werden

Massenkündigungen bei Fronius, Suntastic in der Pleite, und jetzt Cleen Energy AG: Unternehmen mit PV-Anlagen im Angebot haben 2024 ein äußerst schwieriges Jahr. Nun musste die börsennotierte Aktiengesellschaft ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beim Landesgericht St. Pölten eröffnen. Die Marktkapitalisierung an der Wiener Börse liegt noch bei 2,4 Mio. Euro.

„Das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz wird laut Eigenantrag auf die aktuell schwierige gesamtwirtschaftliche Situation in Europa und den daraus resultierenden Problemen gesehen. Aufgrund der der ausbleibenden Investitionen konnte das erwartete Umsatzniveau nicht erreicht werden“, heißt es seitens AKV. Es werde eine Fortführung des Unternehmens angestrebt, den etwa 110 Gläubigern wird ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20% angeboten, zahlbar binnen 2 Jahren.

Die Passiva von Cleen Energy belaufen sich laut AKV auf rund 7,94 Mio. Euro davon unbesichert sind rund 3,4 Mio. Euro. Dem gegenüberstehen Aktiva von 823.000 Euro.

Umsatzprognose wurde ausgesetzt

Der angebotene Sanierungsplan soll aus der Unternehmensfortführung bzw. mit finanziellen Mittel von dritter Seite, also einem Investor, finanziert werden, heißt es weiter. Betroffen von der Insolvenzsache sind auch 13 Dienstnehmer:innen, deren Löhne Bzw. Gehälter bis einschließlich November 2024 bezahlt wurden. Größter Aktionär des Unternehmens ist der Runtastic-Mitgründer Alfred Luger, der kürzlich zum Business Angel des Jahres 2024 gekürt wurde; etwa 34 Prozent der Unternehmensanteile befinden sich in Streubesitz.

Beim Haager Unternehmen kriselte es schon seit Monaten. Im Oktober wurde die zuvor veröffentlichte Umsatzprognose von ca. 12 Mio. Euro aufgrund von Verzögerungen im Rahmen von Auftragsvergaben bzw. bei Auftragsabwicklungen ausgesetzt. Der Vorstand damals „aufgrund der aktuell unterjährigen Ergebnisentwicklung weiterhin von einem leicht positiven Konzern-EBIT für das Gesamtjahr 2024 aus“ – das dürfte sich nicht eingestellt haben.

Zuletzt wurde der Handel der Cleen Energy AG-Aktien an der Wiener Börse zwischen dem 12. und 20. Dezember ausgesetzt. Preisstürze bei dem Papier gab es dieses Jahr bereits im Jänner wie auch Ende August.