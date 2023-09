cleverly: Berliner Kids-Coaching-Anbieter erhält 4,6 Millionen Euro

Der Berliner Kids-Coaching-Anbieter cleverly hat eine erweiterte Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 4,6 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Das Jungunternehmen setzt auf 1-zu-1-Online-Sessions, in der Kinder und Jugendliche mit ausgebildeten Pädagog:innen arbeiten, den sogenannten Mentor:innen. In eigens entwickelten Lern-Tracks erhalten die Schüler:innen Hilfe bei fachübergreifenden Themen wie Selbstbewusstsein, Konzentrationsproblemen oder Lern-Motivation.

cleverly hat insgesamt 8,6 Mio. an Wagniskapital erhalten

Neu an Bord bei cleverly ist Rubio Impact Ventures aus den Niederlanden. Erneut befindet sich auch der deutsche Venture Capital Investor Capnamic unter den Geldgebern. Auch dabei sind emma Ventures, der Venture Capital Arm des Schweizer Family Office White Alps Invest, sowie namhafte Business Angels wie Florian Langenscheidt, Verena Pausder und die Flixbus-Gründer. Letztere waren zum Teil bereits seit der Pre-Seed-Runde beteiligt.

„Unser Coaching-Ansatz hilft einerseits akute Probleme zu lösen und andererseits die langfristige Persönlichkeitsentwicklung zu fördern“, erklärt CEO Fredrik Harkort. „Mit unserem digitalen 1-zu-1-Coaching-Ansatz helfen wir Kindern und Jugendlichen schon in einer frühen Phase ihrer Entwicklung, ihre Stärken abzurufen und mit Herausforderungen selbstbestimmt und konstruktiv umzugehen“, so CFO Julia Harkort, die cleverly gemeinsam mit ihrem Mann Fredrik gegründet hat. Insgesamt hat die Jungfirma nun bereits 8,6 Millionen Euro Wagniskapital eingesammelt.

Mentor:innen sollen erwachsene Vertrauenspersonen sein

„Wir freuen uns sehr, in die erfahrenen Serien-Unternehmer Fredrik und Julia zu investieren. cleverly adressiert eines der dringlichsten Themen unserer Zeit: Die Stärkung der persönlichen Kompetenzen, die Schulkinder für ihr heutiges Leben und ihre Zukunft benötigen. Wir sind davon überzeugt, dass die Entwicklung persönlicher Fähigkeiten in jungen Jahren einen enormen Einfluss auf das Wohlergehen von Kindern hat“, kommentiert Ilonka Jankovich, Founding Partner von Rubio Impact Ventures.

Die Mentor:innen bei der Plattform der Jungfirma übernehmen auch die kontinuierliche Begleitung der Kinder als erwachsene Vertrauensperson. Sie sollen die Kinder bei Mobbing oder schulischen Herausforderungen unterstützen. Ergänzend bieten Tutor:innen fachliche Unterstützung in allen gängigen Schulfächern an. cleverly ist im Sommer 2021 gestartet und sitzt in Berlin, das Team arbeitet vor Ort und remote über Deutschland verteilt.