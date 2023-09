sproof: Salzburger Signatur-Startup schnappt sich 3-Millionen-Investment

Vor zwei Jahren hat das Salzburger LegalTech-Unternehmen sproof ein hohes sechsstelliges Investment an Land gezogen (wir berichteten). Nun konnte sich die Jungfirma, die E-Signaturen für Dokumente mit DSGVO-Konformität ermöglichen will, mehr als drei Millionen Euro von internationalen Investoren und durch Förderungen in ihrer ersten Equity Runde schnappen. Mit dem frischen Kapital will das Jungunternehmen weiter in Europa expandieren.

sproof macht E-Signatur DSGVO-konform

„Wir möchten, dass die E-Signatur in Europa so gewöhnlich wie die eigene handschriftliche Unterschrift wird – nur zusätzlich revisionssicher“, so die Gründer von sproof. Das Spin-Off der FH-Salzburg bietet eine Web- und API-Lösung für Unternehmen an, um sämtliche Signaturprozesse europaweit digital und rechtsgültig abzuwickeln. Clemens Brunner ist CEO & Co-Founder von sproof. Er erklärt, wieso an der Plattform großes Interesse besteht.

„Aufgrund der frühzeitigen Digitalisierung in Amerika haben US-Lösungen den Markt eine Zeit lang auch in Europa dominiert. Wir bieten nicht nur modernste Usability, sondern entwickeln die nächste Generation der E-Signatur-Lösungen, die 100 % sicher, rechtsgültig und DSGVO-konform sind. Alle Top-Unternehmen brauchen heute beides“, so Brunner. Mittlerweile nutzen laut der Jungfirma schon über 30.000 Anwender:innen das Hauptprodukt sproof sign.

Startup will außerhalb von DACH-Raum bekannt werden

Neben dem European Super Angels Club und Michael Repnik unterstützen nun auch neue Topinvestoren das Jungunternehmen aus Salzburg. Mit dabei sind Russell Perry (Ex-CEO von der RegTech Plattform kompany, Serial Entrepreneur und Business Angel mit mehreren erfolgreichen Exits), Michael Rüdiger (deutscher Manager und Aufsichtsratsvorsitzender von BlackRock Asset Management Deutschland AG, Ex-Vorstandsvorsitzender der DekaBank Deutsche Girozentrale), Stefan Schneider (Geschäftsführer von Quidam Beteiligungen GmbH und einer der ersten Investoren von der RegTech Plattform kompany) und die Stiglechner GmbH.

Mit dem Investment will sproof sich auch außerhalb des DACH-Marktes einen Namen machen. Zahlreiche Branchenführer und internationale Top-Unternehmen aus Österreich und Deutschland nutzen die Lösung des Startups bereits. Unter anderem gehören dazu Sony DADC, Kyocera, Linde Verlag, teleclinic, die Salzburg AG, die Energie AG, Bank Gutmann oder Medizinproduktehersteller wie W&H.