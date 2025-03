cogvis erhält Millioneninvestment von Raiffeisen-Landesbank Steiermark

Das Wiener Pflege-Tech-Startup cogvis hat sich ein Investment im siebenstelligen Bereich gesichert, um seine internationalen Expansionspläne weiter voranzutreiben. Die Raiffeisen-Landesbank Steiermark unterstützt als führender Investor die Pläne von cogvis, ihre Position in Europa im Bereich KI-gestützter Pflegelösungen weiter auszubauen. Ziel ist es, die Verfügbarkeit der Technologie in bestehenden Märkten weiter auszubauen und neue internationale Märkte zu erschließen. Das Jungunternehmen ist bereits in mehreren europäischen Ländern erfolgreich vertreten und plant nun eine weitere Skalierung.

cogvis will international weiter skalieren

„Dieses Investment ist ein entscheidender Schritt für die Zukunft der Pflege. Es ermöglicht uns, cogvis international weiter zu skalieren und unsere Marktführerschaft im Bereich KI-gestützter Pflegelösungen auszubauen“, so Rainer Planinc, CEO von cogvis. „Mit der Raiffeisen-Landesbank Steiermark als starkem Partner treiben wir unsere Vision voran: eine innovative, technologiebasierte Pflege, die Menschen ein würdevolles Altern ermöglicht.“

cogvis hat sich auf die Entwicklung KI-gestützter Pflegetechnologien spezialisiert. Die smarte Pflegelösung cogvisAI kommt bereits in über 200 Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern europaweit zum Einsatz. Die 3D-Sensortechnologie soll Pflegeabläufe revolutionieren und die Qualität, Sicherheit & Freiheit in der Pflege verbessern. Als moderne Monitoring Lösung unterstützt das System unter anderem in der Sturzerkennung und -prävention sowie in der Aktivitätsanalyse und Demenzbetreuung.

„Echten Unterschied in der Pflegewelt machen“

Das System bietet eine datenbasierte Entscheidungsgrundlage für Pflegefachkräfte und ermöglicht es, frühzeitige Handlungen zu setzen. cogvisAI kann laut dem Startup Stürze um 70 Prozent reduzieren und Krankenhausaufenthalte nach einem Sturz um mehr als 60 Prozent verringern. „Ich bin stolz darauf, dass wir als österreichisches Unternehmen international eine Vorreiterrolle im Bereich der digitalen Pflegelösungen einnehmen konnten. Dieser Erfolg ist das Ergebnis unserer jahrelangen Pionierarbeit und unseres kontinuierlichen Engagements, innovative Lösungen zu entwickeln, die einen echten Unterschied in der Pflegewelt machen“, sagt Planinc.