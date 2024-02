„Compare the Market“-Studie: Linz und Graz zählen zu den nachhaltigsten Städte der Welt

60 Städte wurden auf der Grundlage ihrer Nachhaltigkeitsleistung untersucht. Stockholm hat dabei als Nummer eins abgeschnitten. Linz und Graz belegen Platz sieben und acht. Das hat die britische Vergleichsplattform „Compare the Market” Anfang 2024 untersucht, indem sie die Städte anhand von sieben Faktoren miteinander verglichen hat: Von Recyclingmöglichkeiten über die Nutzung erneuerbarer Energien bis hin zur Anzahl der Secondhand-Läden und veganen Restaurants.

Die EU will bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen

Dass die europäische Bevölkerung den Klimawandel ernst nimmt, hat die Eurobarometer-Umfrage bereits 2023 schwarz auf weiß gezeigt: 93 Prozent sehen den Klimawandel als ernst zu nehmendes Problem für die Welt an. Und sogar knapp neun von zehn europäischen Bürger:innen (88 Prozent) sind sich einig, dass Treibhausgasemissionen auf ein Minimum reduziert und die verbleibenden Emissionen kompensiert werden sollten.

Einige Länder sind bei der Bewältigung des Klimawandels fortschrittlicher oder engagierter als andere. So zeigt die Compare the Market-Untersuchung zum einen, dass alle Städte im Top zehn Ranking in Europa liegen und skandinavische Städte besonders gut abschneiden. Zu den untersuchten Faktoren gehören:

Sustainable Development Score – Gesamtbewertung der nachhaltigen Entwicklung eines jeden Landes

Recycling Score – der Anteil der recycelbaren Materialien, die in jedem Land recycelt werden

Vegane Restaurants, vegane Optionen sind im Restaurant erhältlich

CO2-Emissionen – pro Kopf in jedem Land ab 2022

Erneuerbare Energien – der prozentuale Anteil der erneuerbaren Energien am Energieverbrauch der einzelnen Länder

Nachhaltige Hotels

Secondhand-Läden

Stockholm und Zürich auf Platz eins und zwei

Stockholm hat im Compare the Market-Ranking insgesamt am besten abgeschnitten. Die schwedische Hauptstadt weist mit 3.607 Tonnen nicht nur die niedrigsten CO2-Emissionen pro Kopf auf, sondern punktet auch mit dem zweithöchsten Wert für nachhaltige Entwicklung. Auch der landesweite Anteil der erneuerbaren Energien ist mit 58,4 Prozent der zweithöchste unter allen verglichenen Ländern.

An zweiter Stelle liegt Zürich, wo es allen, die auf Fleisch verzichten wollen, leicht gemacht wird: mit einer über 90-prozentigen Quote gibt es dort die meisten veganen Restaurants pro 100.000 Einwohner:innen. Die Schweizer Stadt hat außerdem die zweithöchste Anzahl an Secondhand-Läden und verfügt über die meisten nachhaltigen Hotels (65,85 Prozent). Der CO2-Emissionsverbrauch pro Kopf ist mit 4.048 Tonnen pro Kopf der dritt niedrigste. Auf den nachfolgenden Rängen landen Glasgow, Kopenhagen, Helsinki, Oslo, Linz, Graz, München und Berlin. Damit werden fünf Plätze von der DACH-Region belegt.

Top zehn: Linz und Graz auf Platz sieben und acht

Unter den ersten zehn befinden sich mit Linz und Graz auch zwei österreichische Städte. Linz wies einen Anteil von 35,8 Prozent im Bereich der erneuerbaren Energie auf und verfügt für seine relativ kleine Fläche über einen beachtlichen Anteil an nachhaltigen Hotels. Auch Graz wird für seinen hohen Energiebezug aus erneuerbaren Quellen mit einem hohen Rating belohnt. Zudem hat die steirische Hauptstadt der Compare the Market-Recherche nach die dritthöchste Anzahl an Secondhand-Läden pro 100.000 Einwohner:innen.