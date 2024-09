ContextSDK: Startup von Felix Krause holt 4 Millionen Dollar

Sie sind erst vor etwa einem Jahr, im August 2023, gestartet, und schon kommt die große Finanzierungsrunde für den Rollout in den USA: ContextSDK, das Startup von Entwickler Felix Krause (er verkaufte Fastlane an Twitter) und Dieter Rappold (Ex-Speedinvest Pirates), hat sich in einer Finanzierungsrunde 4 Mio. Dollar geholt (3,6 Mio. Euro). An Bord kommen neben Lead-Investor Speedinvest auch First Momentum Ventures and Heracles Capital aus den USA.

ContextSDK analysiert auf Smartphones 200 verschiedenen Signale, damit Apps besser personalisiert werden können. App-Anbieter sollen damit das Engagement ihrer bestehenden User verbessern können, etwa durch den richtigen Zeitpunkt für Push-Benachrichtigungen. Bei der Daten-Analyse will man sehr Privacy-bewusst vorgehen, die User-Daten sollen direkt am Gerät verarbeitet werden können und müssen nicht in die Cloud wandern.

Daten am Gerät statt in der Cloud

„Die größten Apps der Welt haben ihre Daten, ihre Logik und ihre Entscheidungsfindung auf der Serverseite der Dinge optimiert. Es liegt auf der Hand, dass die Kombination mit Edge-KI, die durch maschinelles Lernen auf dem Gerät ermöglicht wird, zu besseren App-Erlebnissen, besserer Kundenbindung und letztlich zur Monetarisierung führen wird“, so Rappold in einer Aussendung. Damit ist ContextSDK nicht alleine – auch bei Apple Intelligence geht es zumindest zum Teil darum, AI-Anwendungen direkt am Endgerät zu rechnen.

Mit der Finanzierungsrunde unter der Führung von Speedinvest soll nun 2025 der Start der Software-Plattform in den USA angegangen werden. „ContextSDK schließt eine kritische Lücke im Ökosystem für mobile Anwendungen. Ihre Technologie bietet eine dringend benötigte Lösung für Apps, um personalisierte Erfahrungen zu liefern, ohne die Privatsphäre der Nutzer zu gefährden. Wir freuen uns, mit Dieter, Felix und dem gesamten ContextSDK-Team zusammenzuarbeiten, da sie in diesem Bereich weiterhin innovativ und führend sind“, so Speedinvest-Partner Markus Lang.