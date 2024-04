Dall-E ermöglicht nachträgliche Bildbearbeitung

Das AI-Bilderstellungs-Programm Dall-E von OpenAI beeindruckt schon länger mit seinen aus User-Prompts generierten visuellen Darstellungen. Doch bislang war es nicht so einfach, die Bilder nach dem Erstellen zu bearbeiten. Das soll sich nun ändern, denn OpenAI hat laut t3n ein neues Feature für seine Bild-KI eingeführt. Mit dem Editor kann man einfach im Nachhinein in von Dall-E erzeugte Bilder eingreifen und Details ändern. Noch ist die Funktion aber nicht allen Nutzer:innen zugänglich.

Dall-E lässt Bildbereiche und ganze Bilder ändern

Um den Editor zu aktivieren, müssen Nutzer:innen künftig einfach auf ein von Dall-E erstelltes Bild klicken und dann im Menü rechts oben Select auswählen (Button mit einem Stift). Im Anschluss müssen User im Bild den Bereich auswählen, den sie ändern wollen. Sie können auch die Größe des ausgewählten Bereichs verändern. Dazu gibt es eine Skala links oben im Interface des Editors. OpenAI empfiehlt, den zu verändernden Bereich möglichst groß zu machen.

Hat man einen Sektor im Bild ausgewählt, kann man ihn mit schriftlichen Befehlen bearbeiten. So ist es möglich, neue Elemente hinzuzufügen. Dall-E benutzt bei diesen zusätzlichen Elementen den Stil, der für das ganze Bild gewählt wurde. Anstatt ein Element hinzuzufügen, kann man auch eines entfernen. Die KI füllt den durch das Entfernen entstehenden Raum mit dem Hintergrund des Bildes aus. Ausgewählte Bereiche kann man auch ändern. So ist es möglich, ein ernstes Gesicht mit einem Prompt in ein glückliches umzuwandeln.

Editor soll auch in ChatGPT-Mobil-App kommen

Neben der Select-Funktion ist es auch möglich, Bilder im Ganzen zu ändern. So ist es beispielsweise möglich, ein Bild nachträglich in Schwarz-Weiß anzeigen zu lassen. Die nachträgliche Bildbearbeitung funktioniert auch in der ChatGPT-App.

Im Herbst 2023 hatte OpenAI die neueste Version seiner Bild-KI, Dall-E 3, in die App seiner Text-KI ChatGPT integriert. Damit fiel der Zwischenschritt weg, einen Prompt für die Erstellung eines Bildes zu erstellen. Stattdessen kann man seinen Befehl in natürlicher Sprache an ChatGPT eingeben. Der Dall-E-Editor soll künftig auch über die ChatGPT-Mobil-App zugänglich sein. Die Funktion soll offenbar nach und nach bei Nutzer:innen ankommen, berichtet Golem.