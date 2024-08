Deep-Live-Cam: Video-Deefake-Technologie erstellt digitale Doppelgänger

Die “Deep-Live-Cam” hat in den sozialen Medien für Furore gesorgt. Mit Echtzeit-Gesichtstausch- und Video-Deepfake-Technologie kann aus nur einem Foto ein Live-Video mit dem Gesicht der abgebildeten Person erstellt werden. Die Software wird als Tool für die Videoproduktion und die Erstellung von Animationen vorgestellt. Fakt ist: Auch gefälschte Videos werden damit mit nur einem Klick möglich.

Nachdem das Gesicht aus dem Foto aus dem Quellbild extrahiert wurde, kann es auf eine Live-Webcam-Videoquelle übertragen werden. Die Software verfolgt anschließend die Pose, die Beleuchtung und die Gesichtsausdrücke der “Person” in Echtzeit.

