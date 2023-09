Der OVE Innovation Day 2023: Ein Blick in die Zukunft der Green Tech-Revolution

Am 16. November steht der OVE Innovation Day 2023 ganz im Zeichen von Green Tech, einer Technologie, die weltweit immer mehr an Bedeutung gewinnt. Hochkarätige Expert:innen aus den Bereichen Elektrotechnik, Informationstechnik und Energietechnik werden über die Rolle der Standardisierung als Innovationstreiber diskutieren. Dieses Jahr wird auch zum zweiten Mal der OVE Innovation Award vergeben, um herausragende Leistungen im Bereich Green Tech zu würdigen.

Die Bedeutung von Green Tech

Der Österreichische Verband für Elektrotechnik (OVE) ist eine Plattform, die aktiv an der Gestaltung der Elektro- und Informationstechnik im Zeitalter des digitalen Wandels beteiligt ist. Der OVE möchte die Branche fördern, indem er Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft, Energieunternehmen und Anwender:innen miteinander vernetzt und Weiterbildungsangebote bereitstellt. Als Normenorganisation im Bereich Elektrotechnik sowie in den Kernbereichen Zertifizierung und Blitzforschung vertritt der Verband die Interessen Österreichs auf internationaler Ebene.

Umweltschutz und Klimawandel sind die treibenden Kräfte hinter den neuesten technologischen Entwicklungen. Ohne Fortschritte in der Elektro- und Informationstechnik wäre Green Tech undenkbar. Welche Lösungen haben bereits Einzug in den Markt gefunden und welche darauf bezogenen Forschungsaktivitäten sind derzeit im Gange? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des OVE Innovation Day am 16. November 2023.

Programm des OVE Innovation Day – von Antriebstechnik bis Quantencomputing

Die Besucher:innen erwartet ein umfangreiches und abwechslungsreiches Programm. IEC-Vizepräsident Vimal Mahendru wird Einblicke in aktuelle Initiativen der Internationalen Elektrotechnischen Kommission geben, gefolgt von Daniel Herbst von der TU Graz, der die Zukunftsthemen der Standardisierung näher beleuchten wird. Anschließend werden Expert:innen aus Wirtschaft und Forschung innovative Forschungsinitiativen und laufende Projekte vorstellen. Das breite Themenspektrum reicht von neuen Ladetechnologien für den Schwerverkehr über innovative Antriebstechnik für Satelliten und Schifffahrt bis hin zu Halbleitertechnologien, Quantencomputing, Künstlicher Intelligenz in der Industrie und Sensorik in der Abfallwirtschaft – alles mit einem besonderen Fokus auf Energieeffizienz.

Innovationspreis für wegweisende Leistungen

Im Rahmen der Abendveranstaltung im Anschluss an den OVE Innovation Day wird bereits zum zweiten Mal der OVE Innovation Award vergeben. Im vergangenen Jahr wurde dieser Preis an ein Team des Spitzenforschungszentrums Silicon Austria Labs für ihre Innovation im Bereich Antriebstechnik und Leistungselektronik verliehen. Die prämierte „Tiny Power Box“ ist ein besonders kompaktes, leichtes und energieeffizientes On-Board-Ladegerät für Elektroautos. Darüber hinaus werden der Girls! TECH UP Role Model Award und der IEC 1906 Award wieder verliehen, um herausragende Leistungen zu würdigen.

Der OVE Innovation Day findet am 16. November 2023 im Haus der Ingenieure in Wien, Eschenbachgasse 9, statt. Die Veranstaltung wird in einem hybriden Format durchgeführt, sodass eine Teilnahme sowohl vor Ort als auch online möglich ist. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist aber erforderlich.