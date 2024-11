Deutsche Telekom will überschüssigen Strom für Bitcoin-Mining nutzen

Die Deutsche Telekom Tochter MMS und das Bankhaus Metzler starten ein gemeinsames Pilotprojekt zur Nutzung überschüssiger Energie für den Betrieb einer Bitcoin-Mining-Infrastruktur. Ziel ist es, zukünftig mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen zu minen, der aufgrund mangelnder Einlieferungs- und Speichermöglichkeiten ungenutzt bleiben würde. Das Projekt soll Erkenntnisse für die Planung von Folgeprojekten liefern.

Mit steigender Produktion erneuerbarer Energien wächst der Bedarf an Regelleistung zur Stabilisierung des Energienetzes. Bitcoin-Mining könnte dabei eine wichtige Rolle spielen, wie bereits erfolgreiche Beispiele aus den USA und Finnland zeigen. „Mit dem Bankhaus Metzler und der RIVA Engineering GmbH gehen wir einen Schritt in diese Richtung, um die Regelwirkung von Bitcoin Minern im Energienetz zu testen“, sagt Oliver Nyderle von der Telekom MMS.

Kooperation mit mittelständischem Unternehmen und Bankhaus Metzler

Das Hosting der Mining-Container übernimmt die Metis Solutions GmbH aus Dresden auf dem Gelände der Riva GmbH Engineering in Backnang, die über eine eigene Photovoltaikanlage verfügt. Die Telekom MMS bringt ihre Erfahrung mit Blockchain-Infrastruktur ein und betreibt die Geräte. Gemeinsam mit dem Bankhaus Metzler werden Testläufe definiert und analysiert.

Unser Ziel ist es, Erfahrungen in unterschiedlichsten Einsatzbereichen zu sammeln, um die Innovationskraft der Blockchain-Technologie in Deutschland weiter voranzutreiben“, sagt Hendrik König vom Bankhaus Metzler. Metzler sieht in der Blockchain-Technologie ein strategisches Zukunftsthema und plant langfristig die Umsetzung von Lösungen für Kunden.

Telekom MMS als Web3-Infrastrukturanbieter seit 2020

Seit 2020 bietet die Telekom MMS bereits Infrastruktur für verschiedene dezentrale Web3-Protokolle an. Mit dem Betrieb eines Bitcoin-Knotens seit 2023 weitet das Unternehmen sein Portfolio erstmals auf ein Proof-of-Work-Netzwerk aus.

Das Bankhaus Metzler gründete 2022 das Digital Assets Office (DAO), um sich intensiv mit der Blockchain-Technologie und dem Digital-Assets-Ökosystem zu befassen. Damit positioniert sich Metzler als Vorreiter in der Branche und nutzt die Chancen der digitalen Transformation für innovative Kundenlösungen.