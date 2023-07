Die größte Windturbine der Welt in China in Betrieb gegangen

China setzt schon seit Langem massiv auf Windenergie. Anfang dieses Jahres hat das Land mit dem Bau eines Windparks begonnen, in dem die damals größten Turbinen mit einer Leistung von je 16 Megawatt zum Einsatz kommen sollten. Jetzt hat man mit der erfolgreichen Inbetriebnahme einer Windturbine mit einem Rotordurchmesser von mehr als der doppelten Länge eines Fußballfeldes einen neuen Meilenstein erreicht, berichtet IFLScience.

Windturbine hat Rotorblätter mit 123 Meter Länge

Wie die China Three Gorges Corporation mitteilte, hat sie die 16-Megawatt-Turbine „MySE 16-260“ am 19. Juli erfolgreich im Offshore-Windpark des Unternehmens in der Nähe der Provinz Fujian installiert. Das Ungetüm ist 152 Meter hoch, und jedes einzelne Blatt ist 123 Meter lang und wiegt 54 Tonnen. Das bedeutet, dass die Flügel bei ihrer Drehung eine Fläche von 50.000 Quadratmetern überstreichen.

Es ist das erste Mal, dass eine so große Turbine an ein kommerzielles Stromnetz angeschlossen wurde. Nach Angaben des Unternehmens soll eine einzige dieser Turbinen in der Lage sein, genug Strom zu erzeugen, um 36.000 Haushalte mit jeweils drei Personen ein Jahr lang zu versorgen. Der somit erzeugte Haushaltsstrom soll die Kohlendioxidemissionen im Vergleich zur Nutzung von Kohlekraftwerken um 54.000 Tonnen verringern.

Anlage konnte sich gegen Taifun beweisen

Der Offshore-Windpark Fuijian liegt in der Meerenge von Taiwan. Böen der Stärke 7 auf der Beaufort-Skala, die als „Beinahe-Sturm“ gelten, sind in diesen tückischen Gewässern an der Tagesordnung. Das sind die idealen Bedingungen für die Erzeugung von Windenergie – vorausgesetzt, die Turbinen halten dem Wetter stand. Mingyang Smart Energy, das Unternehmen, das die MySE 16-260 entwickelt hat, war bereits zuversichtlich, dass die Anlage der Herausforderung gewachsen ist. Sie soll extreme Windgeschwindigkeiten von 79,8 Metern pro Sekunde bewältigen können.

Es dauerte nicht lange, bis sich die Windturbine beweisen musste. Anfang Juli wütete der verheerende Taifun Talim in Ostasien. Die Bedrohung durch Taifune ist in dieser Region allgegenwärtig, und die neue Megaturbine hat dem Ansturm standgehalten. Die China Three Gorges Corporation hat auch bereits Pläne für die Zukunft. „Im nächsten Schritt wird die 16-Megawatt-Anlage in der zweiten Phase des Offshore-Windparks Zhangpu Liuao eingesetzt“, so Lei Zengjuan, Executive Director der Three Gorges Group Fujian Company.

USA und Dänemark wollen zu China aufholen

Während China bei der Entwicklung größerer und leistungsfähigerer Turbinen eine Vorreiterrolle spielt, sind andere Länder dem Land dicht auf den Fersen. In den USA ist der Bau von Vineyard Wind 1 im Gange, einem riesigen Offshore-Projekt mit 13-Megawatt-Turbinen. Für 2021 hat Dänemark ein Projekt zum Bau einer künstlichen Insel mit Windturbinen vor seiner Küste angekündigt.