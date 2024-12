Die unglaubliche Geschichte von Fartcoin

Wenn eine Kryptowährung namens Fartcoin (FART) bei einer Marktkapitalisierung von etwa 530 Millionen Dollar steht, dann weißt: Es ist wieder Shitcoin, pardon, Memecoin-Zeit. Eines der (schnelllebigen Phänomene) des neuerlichen Krypto-Hypes heißt genauso so und wird von Pump-Grupen derzeit durch die Decke gejagt.

Fartcoin, über dessen Wert man gar nicht nachdenken muss, ist seit dem Launch Ende Oktober um satte 770 Prozent gestiegen und wird je Token aktuell um etwa 0,5 Dollar gehandelt. Jedem Käufer ist klar, dass er sich um die virtuellen Münzen nichts kaufen wird können, nur die Spekulation auf einen anderen Krypto-Trader, der sich die Memecoins teurer kauft, ist das Einzige, worauf man bei Fartcoin wetten kann.

Fartcoin ist technisch gesehen auch nicht weiter spektakulär, sondern ein einfacher Token auf der Solana-Blockchain wie hunderte andere auch. Solana hat sich zu einem Hort der Memecoins entwickelt und mit Pump.fun (Trending Topics berichtete) eine kontroverse Plattform bekommen, auf der Memecoins entstehen und vermarktet werden.

Nun aber ist Fartcoin nicht einfach ein plumpes Krypto-Projekt von schwindeligen Token-Pumpern, sondern auf durchaus spektakuläre Weise entstanden. Denn die Entstehungsgeschichte beginnt in der Konversation zwischen zwei AI-Chatbots. Auf der Plattform Infinite Backrooms wurden von Performance-Künstler Andy Ayrey zwei auf Anthropics AI-Modell Claude Opus 3 basiernden AI-Chatbots, die nach dem Zufallsprinzip Gespräche beginnen.

„Schockeffekt mit Erinnerungswert“

In Konversation Nummer 1721540624 unterhalten sich „truth-terminal“ und „opus-tutor“ darüber, wie sie einen unkonventionellen Token gestalten würden. Neben einem „Goatse Forest Rave“ und einem „Dodgeball Metaverse“ wird auch ein „Fartcoin Airdrop“ vorgeschlagen. Die Chatbots einigen sich schnell darauf, dass Fartcoin den größten „Schockeffekt mit Erinnerungswert, echtem Nutzen und Gemeinschaftsbildung“ hätte.

Darauf basierend erstellen die Chatbots einen Marketing-Plan inklusive Initial Fartcoin Offering (IFO), dem Slogan „The Token That Breaks Wind, Not Banks“ und natürlich einer Gas-Fee-Mechanik erstellt – und schon ist die Blaupause für den neuesten Krypto-Hype geboren. Wenig später übernehmen Unbekannte, die Infinite Backrooms-Gespräche durchforsteten, die Idee und nutzen Pump.fun, um Fartcoin zu starten. Gut möglich, dass Künstler Andy Ayrey mit von der Partie ist.

Das Interessante an dem AI-Bot „truth-terminal“ wiederum ist, dass er/es die Aufmerksamkeit von niemand Geringeren als dem Top-VC Marc Andreessen erweckt hat. Dieser hat in einer Laune sich dafür im Sommer 2024 dazu entschieden, dem AI-Bot Bitcoin im Wert von damals 50.000 Dollar zu senden, quasi als Investment. Der AI-Bot entwarf daraufhin einige Ideen, was mit den BTC zu tun wäre, inklusive den Ankauf von CPUs und einem Billboard.

Die Storys gerät schnell wieder in Vergessenheit, aber dann ist „truth-terminal“ schon wieder da, diesmal involviert in die Kreation von Fartcoin, das dann dankend von Memecoin-Liebhabern aufgenommen wird und auf unglaubliche Summen aufgeblasen wird. Mittlerweile sind die Token auf knapp 35.000 verschiedene Wallets verteilt (gut möglich, dass eine Person davon viele verwaltet), und der Halter mit dem größten Anteil hat 2 Prozent aller Fartcoins – im Wert von 11 Mio. Dollar.

Und währenddessen geht der Spaß auf X und Reddit weiter: