Pump.fun: Aufschrei in der Krypto-Community – Livestream „außer Kontrolle“

Die Blockchain-Plattform Pump.fun, auf der User:innen ihre eigenen Solana-basierten Memecoins erstellen und damit handeln können, steht unter starker Kritik: Einige Nutzer:innen sollen schädliche und gewalttätige Inhalte per Livestream verbreitet haben. Dabei ist die Funktion eigentlich nur zur Bewerbung der selbst erstellten Token gedacht.

Auf der Plattform X entbrannte eine hitzige Debatte. Mehrere User:innen meldeten schwerwiegende Verstöße gegen die Pump.fun-Nutzungsbedingungen. Ein Sicherheitsprojektmanager von „Pudgy Penguins“ – einer NFT-Kollektion auf der Ethereum-Blockchain – berichtete von einem besonders ernsten Vorfall: Ein Pump.fun-Nutzer drohte mit Selbstmord, falls sein Token nicht eine bestimmte Marktkapitalisierung erreichen würde. Es soll sich dabei nicht um den einzigen verstörenden Vorfall gehandelt haben.

Die Krypto-Community fordert jetzt eine strengere Moderation oder die Abschaltung der Livestream-Funktion. Einige Community-Mitglieder bezeichnen die Livestream-Funktion sogar als „Pipeline von Verbrechen“, berichtete Cointelegraph.

Pump.fun gibt es erst seit Januar 2024 und wurde schnell zur am umsatzstärksten wachsenden dezentralen App (dApp). Der Marktplatz zeichnet sich vor allem durch seine hohe Geschwindigkeit und niedrigen Transaktionsgebühren aus. Mit seinem Token-Launchpad konnte im September 2024 ein kumulierter Gebührenumsatz von 100 Millionen US-Dollar erzielt werden.

Hey @pumpdotfun there is currently someone using your livestreams to threaten to hang themselves if the coin does not reach a set marketcap.

Absolutely heinous and It needs to come down + see if you can get them help.

Shut down the livestream feature. This is out of control.

— Beau (@beausecurity) November 25, 2024