Digicust: KI-Zoll-Startup erhält 200.000-Euro-Förderung

Erst im vergangenen Februar hat das Schwechater KI-Zoll-Startup Digicust eine Seed-Finanzierung in Höhe von 200.000 Euro aufgestellt (wir berichteten). Nun erhält das im Juli 2020 gegründete Jungunternehmen weitere 200.000 Euro in Form einer Förderung durch die aws. Die Jungfirma entwickelt einen virtuellen Zollroboter namens „Dexter IDP“, der den gesamten Prozess von der Übermittlung der Zolldokumente bis zum Ausfüllen der fertigen Zollanmeldungen übernehmen soll.

Drei weitere Digicust-Projekte geplant

„Mit der aws AI Adoption Förderung möchte Digicust nun technische Deep Learning-Herausforderungen im Bereich Anforderung hoher qualitativer Datenmengen, Stabilitätsprobleme und Blackbox-Verhalten lösen. Die damit geschaffenen DeepTech-Innovationen erhöhen durch wenige Feedback-Daten den Automatisierungsgrad in der intelligenten Dokumentenverarbeitung“, so CEO und Founder Borisav Parmakovic.

Dank der neu entwickelten Technologie sollen drei weitere Digicust Produkte entstehen. Diese sollen es ermöglichen, auf Basis weniger Feedback-Daten Hyperautomatisierung in der Zollabwicklung zu realisieren. Dabei handle es sich um noch nicht vorhandene Produkte am Markt. „Das Interesse unserer Kunden an neuen Lösungen und weiteren Automatisierungsschritten ist groß. Auch wenn sich die allgemeine Konjunktur aktuell eintrübt, planen wir dieses Jahr eine Versiebenfachung unseres Umsatzes zum Vorjahr, die Weiterentwicklung unserer Produkte ist zum Erreichen unserer Ziele essenziell“, erklärt CMO und Co-Founder Matthias Pfeiler.

Startup gewinnt Preis beim „World Post and Parcel Award“

Die Förderung ist nicht der einzige aktuelle Erfolg für Digicust. Bereits 2021 hatte das Startup einen Preis beim „World Post and Parcel Award“ erhalten. Nun hat die Jungfirma den Preis in der Kategorie Startup gewonnen. Seit mehr als 20 Jahren würdigt das Programm die Leistungen von Talenten der Post- und Expressbranche. Mit den Preisen werden Unternehmen ausgezeichnet, die sich dem Wandel stellen, neue Herausforderungen annehmen und die vor ihnen liegenden Möglichkeiten optimal nutzen.

„Es ist wirklich eine außerordentliche Ehre, dass die Branche weltweit so großes Vertrauen und Interesse an Digicust zeigt. Neben Unternehmen wie der Singapore Post nominiert zu sein, ist ein wirklich großer Meilenstein für uns“, so Parmakovic.