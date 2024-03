Dishtracker: Frische Finanzierungsrunde nach Selbstfindungsprozess angekündigt

„Wir befinden uns in der finalen Phase einer Investmentrunde“, kündigt Raudaschl in einer aktuellen Aussendung an. Mehr Infos gibt es dazu noch nicht. Jedenfalls: Um sich auf die geplante Wachstumsphase vorzubereiten, habe man in einem viermonatigen Branding- und Selbstfindungs-Prozess, wie es heißt, die USP des Unternehmens noch einmal verdeutlichen wollen. Dabei herausgekommen ist der neue Slogan „Fokus auf Genuss“.

Spin-off sieht sich im Aufwind