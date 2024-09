E-Autos in Norwegen: 94 Prozent der Neuzulassungen sind elektrisch

Anders als in Deutschland, Österreich oder in vielen anderen Teilen Europas, boomt der Verkauf von Elektroautos in Norwegen. Im August erreichten die Neuzulassungen laut der norwegischen Verkehrsbehörde (OFV) einen Marktanteil von 94,3 Prozent – ein neuer Weltrekord aus Skandinavien.

Tesla-Absatz besonders stark

Die Norweger:innen kauften im August 2024 fleißig ein: 10.480 Elektroautos wurden angeschafft. Damit stieg die Gesamtzahl seit Jahresbeginn auf 68.435. Wie aus der OFV-Statistik hervorgeht, wurde vor allem das Model Y von Tesla oft verkauft. So oft, dass der Marktanteil auf 18,8 Prozent hochkletterte. In Norwegen ist die E-Infrastruktur allgemein besser ausgebaut, ein Beispiel: Im Land der Fjorde gibt es etwa 140 Tesla-Supercharger-Stationen, während es in Österreich derzeit 42 und in Kroatien sieben sind. Was andere Marken betrifft, so verkauften sich der Kona von Hyundai und der Leaf von Nissan gut in Norwegen – wenn auch in kleinerem Ausmaß.

Bis 2025 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge

OFV-Direktor Oyvind Solberg Thorsen freute sich über die Ergebnisse und erklärte: „Wenn dieser Trend anhält, werden wir bald auf dem Weg sein, unser Ziel von 100 Prozent emissionsfreien Autos bis 2025 zu erreichen.“ Das wären 10 Jahre vor dem EU-Ziel. Laut Thorsen kommt “kein Land der Welt im Rennen um Elektroautos an Norwegen heran.” Damit hat er nicht unrecht, denn in anderen Teilen Europas behindern teure Preise und eine unzureichend ausgebaute Infrastruktur den Verkauf von Elektroautos. Norwegen bietet seinen Einwohner:innen zudem Steuervergünstigungen beim Kauf eines E-Autos sowie E-Modelle zu wettbewerbsfähigen Preisen zu erhalten sind.

Europa: Absatz von Hybridmodellen gestiegen

Verglichen mit der EU lassen die norwegischen Zahlen einen nur staunen. Im Juli wurden in Europa 12,1 Prozent an neu zugelassenen E-Autos verkauft, dafür 33,4 Prozent Benziner, wie der Verband der europäischen Automobilhersteller zeigt. Der Verkauf von Hybriden, die zwar mit einem Brennstoffmotor betrieben, aber mit elektrischen Batterien kombiniert sind, ist allerdings gestiegen und lag ebenfalls bei 32 Prozent.