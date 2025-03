Enair-Cube: Würfelförmige Windkraftanlage fürs Eigenheim

Gina und Mario Immig sind ein ideenreiches Vater-Tochter-Duo, das mit dem Enair-Cube einen wertvollen Beitrag zu nachhaltiger Energie leisten will. Was als „Geburtstagsgeschenk“ begann, entwickelte sich zur Innovation mit dem Anspruch, Windkraft auf völlig neue Weise zu nutzen. Das Ziel der Immigs: Mit ihrer Technologie den Strombedarf von Haushalten decken und somit einen Beitrag für die Zukunft von Generationen leisten.

Der Beginn einer Vision

Zu ihrem 18. Geburtstag wünschte sich Gina, gemeinsam mit ihrem Vater etwas zu erschaffen, das einen Mehrwert für die Gesellschaft bieten kann. Mario Immig ist Diplom-Ingenieur, der nach eigenen Angaben „meist keine normalen Aufträge bearbeitet, sondern immer dann von Firmen beauftragt wird, wenn diese an einem Problem scheitern und keine Lösung finden.“

Der Enair-Cube ist der Hoffnungsträger des Familien-Teams. Optisch wie funktional handelt es sich um eine alternative Form der Windenergienutzung. Anders als gängige Windkraftanlagen, die nach dem Auftriebsprinzip arbeiten, nutze der Enair-Cube das Widerstandsprinzip. Das würfelförmige Modul soll durch einen Durchzugseffekt mehr Strom als herkömmliche Anlagen erzeugen. Dank seiner speziellen Windtrichterkonstruktion an den Seitenflächen, die den Luftstrom beschleunigen, wird der Stromertrag auf das achtfache einer klassischen Windenergieanlage geschätzt.

Der Windkraftwürfel ist laut seinen Erfinder:innen flexibel einsetzbar. So sei eine Installation an zahlreichen Orten und in verschiedenen Varianten möglich – sei es auf Dächern von Häusern, Gartenhäusern, Wohnmobilen, Fahrzeug-Anhängern oder sogar auf dem Wasser. Der Enair-Cube ist sowohl für eine private Nutzung als auch den industriellen Einsatz konzipiert.

Doch es gibt noch mehr Energielösungen, die aus der Zusammenarbeit von Gina und Mario hervorgingen. Ihr bisheriges Enair-Free-Portfolio umfasst drei weitere patentierte Innovationen:

Die Enair-Bottle – ein Pendant zum Enair-Cube – soll Wasserkraft in in elektrische Energie umwandeln.

Die Traffic-Whall ist eine Energie-Rückgewinnungsanlage für den Einsatz im Straßenverkehr.

Der Enair-Charge soll den Fahrtwind von PKWs, Fahrzeug-Anhängern, Zügen und Flugzeugen in elektrische Energie transformieren.

Vom Prototyp zur Serienproduktion

Das Vater-Tochter-Team aus Bad Kreuznach ist nun auf der Suche nach einer strategischen Partnerschaft. Der Prototypstatus ihrer Technologie soll in den Markteinstieg übergehen – und der Enair-Cube reihenweise produziert werden. Wird die neue Windkraftanlage die 2M2M-Jury von einem Investment überzeugen?

Gina und Mario Immig treten am 18. März bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel gibt es hier.