Enspired: Wiener EnergyTech-Startup sichert sich 25 Millionen Euro in Series B

Enspired sammelt 25,5 Millonen Euro in einer Serie-B-Finanzierungsrunde ein. Die Finanzierungsrunde wurde von Zouk Capital mit Sitz in London geleitet und umfasst Beteiligungen von Push VC, Banpu NEXT, Vopak Ventures und Presidio Ventures, Emerald Technology Ventures, Helen Ventures, 360 Capital und EnBW New Ventures. Bereits 2021 konnte Enspired in einer Serie-A-Runde 8,7 Millionen US-Dollar einsammeln (wir haben berichtet).



Mit 25 Mio. Euro ist es die bisher größte Finanzierungsrunde dieses Jahr für ein österreichisches Scale-up (siehe Tabelle unten).

„Weitere KI-basierte Innovationen“

Mit der neuen Investitionsrunde sollen neue Zielmärkte wie Belgien, Spanien, Italien, die Niederlande und Japan erreicht und gleichzeitig „weitere KI-basierte Innovationen“ auf den Energiemarkt gebracht werden. „Ich freue mich über diesen Erfolg, der ohne die Unterstützung unserer Investoren und unseres unglaublichen Teams von mehr als 60 Experten, die jeden Tag daran arbeiten, die Vision von enspired näher an die Realität zu bringen, nicht möglich gewesen wäre“, erklärt CEO Jürgen Mayerhofer. Man habe einen „Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens“ erreicht, schreibt er weiter. Geplant ist, bis 2035 50 Gigawatt Flexibilität über die eigene, automatisierte und hochskalierbare Handelsplattform zu vermarkten, um so die großflächige Integration erneuerbarer Energien zu unterstützen. Das Hauptaugenmerk liege hierbei auf der globalen Erweiterung von Batteriespeicherkapazitäten am Strommarkt.



Nationale und internationale Geldgeber

Als Geldgeber sind neben Zouk Capital auch Push VC, Banpu NEXT, Vopak Ventures und Presidio Ventures, Emerald Technology Ventures, Helen Ventures, 360 Capital und EnBW New Ventures dabei. Angesichts „bescheidener internationaler Dekarbonisierungsinitiativen“ betont CEO und Mitgründer Jürgen Mayerhofer die globale Signifikanz der Optimierungsstrategie enspireds für die Energiewende.

Und weiter: „Wir sind sehr dankbar, mit Partnern zusammenarbeiten zu dürfen, deren Werte mit unseren übereinstimmen. Die globale Ausweitung unserer kommerziellen Asset-Optimierung wird Flexibilität so profitabel machen, dass Investitionen von fossilen Brennstoffen in nachhaltige Alternativen umgeleitet werden. Allein im letzten Jahr ermöglichten wir so über eine Million Tonnen Emissionseinsparungen.”

Enspired als Technologieführer

Mittlerweile ist Enspired laut Mayerhofer „Technologieführer für die KI-basierte kommerzielle Optimierung von Batteriespeichern und anderen flexiblen Energieanlagen auf dem Großhandels- und Hilfsdienstleistungsmarkt“, die hauseigene, vollautomatische Handelsplattform sei die schnellste auf dem europäischen Kurzzeitstrommarkt. Mayerhofer: „Mithilfe von Daten und Technologien steigern wir die Rentabilität von Energiespeichern um 40 bis 60 Prozent und lenken so mehr Investitionen in den Übergang zu sauberer Energie.“ In Deutschland, Dänemark, Österreich, Frankreich und Großbritannien optimiere Enspired bereits Stromanlagen für mehr als 35 Kunden. Bis 2023 konnten so 1,16 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden.

Neue Märkte, neue Kunden

Die Akquise neuer Experten und letztendlich neuer Kunden werde in der Wachstumsphase eine „entscheidende Rolle“ spielen. Während Europa ein wichtiger Markt für Enspired bleiben soll, nehme in Asien und den Vereinigten Staaten „eine globale Perspektive Gestalt an“. Die Expansion werde von einer Handelsplattform unterstützt, die sich nahtlos an neue Märkte, Use Cases und Revenue Streams anpassen soll.

„Die digitalen Möglichkeiten, die enspired der Energieindustrie eröffnet hat, erinnern an die Art und Weise, wie Sprachmodelle die Welt der Informationsverwaltung und -verarbeitung revolutioniert haben. Wir werden einen wesentlichen Teil des investierten Kapitals zur fortwährenden technischen Aufbereitung unserer Batteriespeicheroptimierung nutzen. In Sachen KI-Methodik hat sich Reinforcement Learning als ultimative Lösung für komplexe praktische Anwendungen etabliert und ist menschlichem Denken seit 2017 in jeder Hinsicht weit überlegen. Unsere firmeneigene Technologie wird kontinuierlich auf ebensolche Applikationen abgestimmt, um fortschrittliche Resultate zu gewährleisten“, erläutert Wolfgang Eichberger, CTO und Mitgründer von enspired.

„Als der am schnellsten wachsende Wegbereiter für die Optimierung von Batteriespeichern, sind wir für die profitable Vermarktung von Energieanlagen weltweit bestens ausgestattet. Mit der Unterstützung unserer Partner, können wir das globale Potential unserer Technologie voll ausschöpfen“, so Jürgen Mayerhofer. „Der beste Zeitpunkt, sich dem Markt anzupassen, ist bevor er sich verändert.“