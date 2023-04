Erfolgsgeschichten & Investor:innen: Trending Topics launcht Founders Guide #2

Aus dem „Gründer:innen Guide“ wird der Founders Guide: Trending Topics veröffentlicht am heutigen Mittwoch die erste Printausgabe des Jahres – bis Dezember werden es dann sechs Magazine sein. Der erste Schwerpunkt gehört den Gründer:innen: Auf 60 Seiten beleuchten wir die Erfolgsgeschichten zahlreicher heimischer Startups und Scale-ups.

60 Seiten Founder im Fokus

Etwa 360 Startups werden pro Jahr in Österreich neu gegründet, das verrät der neue Austrian Startup Monitor 2022. Mehr als 25.000 Menschen arbeiten in einem Startup, künftig sollen es noch mehr werden. Dafür braucht es aber Lösungen für neue und alte Probleme. Schon seit Jahren werden Möglichkeiten diskutiert, Mitarbeiter:innen am Unternehmen zu beteiligen – einzig der Fortschritt ist bestenfalls überschaubar. Ein weiterer Klassiker: Die nach wie vor sehr hohen Lohnnebenkosten. Auch hier gibt es seit Jahren Forderungen, seit Jahren aber auch keine wirklichen Fortschritte. Punkt drei: Bessere Anreizsysteme für private Risikokapitalfinanzierungen.

„Die letzten Monate waren für viele Unternehmen, unabhängig des Alters, herausfordernd. Vielerorts wurden Stellen abgebaut und Entwicklungen eingestampft. Auch darum ist es wichtig, politische Lösungen für (alt-)bekannte Probleme zu finden. Es muss einfacher werden, in heimische Startups zu investieren, es muss günstiger werden, Mitarbeiter:innen am Unternehmenserfolg zu beteiligen und es muss das Steuersystem an aktuelle Herausforderungen angepasst werden“, erklärt Chefredakteur Oliver Janko. Im diesjährigen Founders Guide haben wir uns darum angesehen, welche Investor:innen in Österreich in welche Branchen und Startups investieren. Wir stellen erfolgreiche Startups vor und wollten wissen, wie es den Unternehmen in den letzten Monaten ergangen ist. Wir haben uns auch etwas Neues überlegt: Im hinteren oder vorderen Teil (je nachdem, wie man das Heft in Händen hält), finden Leser:innen auf rund zehn Seiten einen Einblick in die heimische Scale-up-Landschaft.

Im Heft

GenZ & YEP

AI & Impact AI

Energy & Hydrosolid

Fintech & Beatvest

8 Investor:innen und Family Offices im Porträt Verbund X Ventures Tauros Capital Speedinvest Fund F Push Ventures Calm/Storm Ventures Kinled Scheuch Foundation

Planradar

Storebox

neoom

Biome Diagonstics

uvm

Für die Gestaltung haben wir uns virtuelle Hilfe geholt: Beim Cover stand uns mit DALL-E eine fleißige KI unterstützend zur Seite. Der Report wird am 20. April an Abonnent:innen unseres Vertriebspartners DerStandard verschickt, liegt in ausgewählten Startup-Spaces in Wien und den GründerCentern der Erste Bank auf und steht auch als digitaler Download als PDF kostenlos zur Verfügung.