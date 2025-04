Erholung für Krypto-Assets nach Black Monday, Stimmung bleibt pessimistisch

Am Tag nach dem Black Monday, an dem Börsen-Crashs auf der ganzen Welt auch Krypto-Assets nahc unten gerissen haben, gibt es etwas Erholung: Der aktuelle Krypto-Markt zeigt eine positive kurzfristige Entwicklung mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2,52 Billionen und einem Anstieg von 6,11% in den letzten 24 Stunden.

Trotz dieser kurzfristigen Erholung bleibt die Marktstimmung mit einem Fear & Greed Index von 24 (Extreme Fear) sehr pessimistisch. Die 7-Tage-Entwicklung der meisten Top-Kryptowährungen ist negativ, während Bitcoin-ETFs aktuell einen Nettoabfluss von $103,07 Millionen verzeichnen. Meme-Coins und spezielle Nischenprojekte dominieren die Liste der Top-Performer mit beeindruckenden Kursgewinnen von bis zu 75%.

Top steigende und fallende Kryptowährungen

Top Gewinner (CoinMarketCap)

Fartcoin (FARTCOIN): +35,89% – Preis: $0,5804 – Volumen(24h): $356.373.119 Hyperliquid (HYPE): +24,14% – Preis: $11,96 – Volumen(24h): $217.345.006 KuCoin Token (KCS): +23,40% – Preis: $9,30 – Volumen(24h): $4.064.919 Hedera (HBAR): +22,85% – Preis: $0,1579 – Volumen(24h): $569.892.408 Zcash (ZEC): +22,65% – Preis: $35,17 – Volumen(24h): $100.891.342

Top Verlierer (CoinMarketCap)

PAX Gold (PAXG): -0,54% – Preis: $3.027,64 – Volumen(24h): $119.927.294 Tether Gold (XAUt): -0,47% – Preis: $3.020,06 – Volumen(24h): $28.569.361 (Hinweis: Bei CoinMarketCap wurden hauptsächlich Gold-basierte Stablecoins als Verlierer gelistet)

Top Gewinner (CoinGecko)

Retard Finder Coin (RFC): +75,6% – Preis: $0,03983 – Volumen(24h): $23.748.146 Fartboy ($FARTBOY): +55,6% – Preis: $0,02877 – Volumen(24h): $1.511.462 Aergo (AERGO): +54,1% – Preis: $0,1272 – Volumen(24h): $361.151.781 Crown by Third Time Games (CROWN): +47,3% – Preis: $0,09406 – Volumen(24h): $354.410 Conscious Token (CONSCIOUS): +43,4% – Preis: $0,08108 – Volumen(24h): $367.187

Top Verlierer (CoinGecko)

MEOW (MEOW): -24,9% – Preis: $0,001169 – Volumen(24h): $787.573 Balancer (BAL): -20,9% – Preis: $0,7803 – Volumen(24h): $24.617.367 DeGate (DG): -17,0% – Preis: $0,06748 – Volumen(24h): $80.360,09 Infrared BGT (IBGT): -15,2% – Preis: $5,81 – Volumen(24h): $7.469.703 Comedian (BAN): -7,2% – Preis: $0,04344 – Volumen(24h): $48.787.340

Analyse der Gewinner und Verlierer

Die Daten von CoinMarketCap und CoinGecko zeigen unterschiedliche Top-Performer, was auf verschiedene Tracking-Methoden und Zeitpunkte hinweisen könnte

Auffällig ist, dass die Gewinner bei CoinGecko deutlich höhere prozentuale Zuwächse verzeichnen (bis zu +75,6%) als bei CoinMarketCap (maximal +35,89%)

Meme-Coins und spezielle Nischenprojekte dominieren die Gewinnerlisten, was auf spekulatives Interesse in diesen Segmenten hindeutet

Bei den Verlierern sind die Rückgänge signifikant, mit Verlusten zwischen -7% und -25% bei CoinGecko

Interessanterweise erscheint Fartcoin auf beiden Plattformen unter den Top-Gewinnern, was die Popularität dieses Meme-Coins bestätigt

Entwicklung des Gesamtmarkts

Aktuelle Marktdaten (Stand: 8. April 2025)

Globale Marktkapitalisierung: $2,52T

24h Veränderung: +6,11%

CMC100 Index: $152,24 (+7,07%)

Altcoin Index: 17/100

Fear & Greed Index: 24 (Extreme Fear)

Markttrend-Analyse

Der Gesamtmarkt zeigt eine positive Entwicklung in den letzten 24 Stunden mit einem Anstieg von 6,11%

Die 7-Tage-Entwicklung ist jedoch für die meisten Top-Kryptowährungen negativ, mit signifikanten Verlusten bei Ethereum (-15,02%) und XRP (-11,16%)

Bitcoin zeigt sich relativ stabiler mit einem 7-Tage-Rückgang von nur 4,57%

Der niedrige Altcoin Index (17/100) deutet auf eine schwache Performance von Altcoins im Vergleich zu Bitcoin hin

Die Diskrepanz zwischen den 24h und 7d Werten deutet auf eine kurzfristige Erholung nach einer längeren Abwärtsphase hin

Die hohe BTC-Dominanz von 60,5% (laut CoinGecko) bestätigt, dass Bitcoin im aktuellen Marktumfeld besser performt als Altcoins

Die Daten von CoinMarketCap und CoinGecko zeigen leichte Unterschiede in der 24h-Veränderung (6,11% vs. 1,6%), was auf unterschiedliche Berechnungsmethoden oder Zeitpunkte hinweisen könnte

4. Fear & Greed Index

Aktueller Status (Stand: 8. April 2025)